В Уфе прошла встреча с православным филиппинцем, мастером боевых искусств.

8 октября 2017 г. в помещении воскресной школы Свято-Пантелеимоновского храма г. Уфы состоялась встреча членов ПВПО «Александр Невский», русских мотоциклистов «Ночные волки» и представителей казачества с президентом исследовательского общества филиппинских воинских искусств (Филиппины) Filipino Warrior Arts Research Society (FWARS), тренером спецподразделений РФ по ножевому бою Даниэлем Мумбакки Форондо.

Кроме того, Даниэль Форондо является лектором военно-морской школы, (Филиппины) (2012), президентом Альянса филиппинских боевых искусств Российской Федерации (с 2010), инструктором по тактике, подразделения специального назначения национальной полиции (Филиппины) с 2011, официальным тактическим инструктором, Корпуса морской пехоты (Филиппины) (2005-2006).

Даниэль рассказал о своей деятельности, показав небольшие фрагменты своих множественных мастер-классов по ножевому бою.

Кроме того, он поведал о том, что четыре года назад принял Православие с именем Георгий.

Закончилась встреча посещением храма и общей фотографией.

Пресс-служба ПВПО "Александр Невский"