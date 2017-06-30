В Уфе пройдет II Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»

С 4 по 7 апреля 2017 года в Уфе будет проходить II Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан». Главным организатором выступает Министерство здравоохранения РБ.

Основная тематика Форума – профилактика заболеваний и популяризация здорового образа жизни. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Медицина XXI века: основные тренды».

Помимо этого, запланировано проведение более 70 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров. Основные направления: кардиология и кардиохирургия, онкология, геронтология, педиатрия, акушерство и гинекология, неонатология, травматология, пульмонология, отоларингология, офтальмология, ортопедия, стоматология, неврология, гастроэнтерология, дерматовенерология, эндокринология, урология, гематология, психиатрия, медицинская реабилитация и профилактика, санаторно-курортное лечение, лабораторная диагностика, иммунопрофилактика и другие.

На выставке будут представлены медицинская и лабораторная техника, изделия для врачебной практики, стоматологическое оборудование, продукция фармацевтических компаний, средства первичной медицинской помощи, товары для реабилитации и здорового образа жизни, медицинские услуги.

Для населения будут организованы бесплатные обследования в передвижных медицинских модулях РКБ имени Г.Г. Куватова и Республиканского кардиоцентра, которые будут расположены на площади перед ВДНХ, а также в Центрах здоровья поликлиник и РВФД, они будут расположены внутри здания. Специалисты будут принимать желающих обследоваться с 09.00 до 16.00 ч.

Также запланированы акции, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. В их числе акция «Узнай свой ВИЧ-статус» и донорская акция, которые пройдут 5 апреля с 10.00ч. здесь же, на территории ВДНХ.

Форум соберет на одной площадке специалистов из разных регионов России, руководителей и специалистов Минздрава России и Минздрава Башкортостана, главных врачей медицинских организаций, центров здоровья, санаториев, представителей бизнеса и всех заинтересованных лиц.

Место проведения: г.Уфа, улица Менделеева, 158, Торгово-выставочный комплекс ВДНХ.

Официальное открытие медицинского форума состоится 4 апреля в 10.00ч.

Подробная программа по ссылке.