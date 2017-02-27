В Уфе состоится театральный фестиваль «Пасха Красная»

22 апреля 2017 года в 12:00 по благословению Главы Башкортостанской митрополии, митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, состоится второй театральный фестиваль-конкурс православных детских и молодежных коллективов — «Пасха Красная».

Для участия в фестивале приглашаются детские Воскресные школы и молодежные организации приходов Башкортостанской митрополии.

Движущей силой фестиваля является желание поделиться пасхальной радостью о Воскресшем Христе.

Детские и молодежные театральные коллективы представят на фестивале спектакли, в которых утверждаются главные христианские ценности: любовь, милосердие, стремление к Добру и Свету.

Материалом для постановок могут стать лучшие произведения детской, русской и мировой литературы, переложения Жития Святых, христианские легенды и сказания.

Победители и участники конкурса будут отмечены грамотами, дипломами и памятными призами.

Дата проведения фестиваля – 22 апреля 2017 года, ДК УМПО «Машиностроителей» (г. Уфа, ул. Машиностроителей, 10).

Срок подачи заявки на участие – до 1 апреля 2017 года по электронной почте: matronaufa@yandex.ru, контактный телефон 8-917-41-30-412.

Рекомендуемая длительность выступления – не более 20 минут.

Положение о фестивале-конкурсе – Приложение №1.

Форма заявки – Приложение №2.

На фестиваль приглашаются все желающие!

Вход бесплатный.