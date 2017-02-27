В восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя совершена Божественная литургия

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Святейший Владыка совершал богослужение в интронизационных облачениях.

Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; главы митрополий и иерархи Русской Православной Церкви; руководители синодальных и общецерковных учреждений в священном сане.

Из числа представителей Поместных Православных Церквей при Патриархе Московском и всея Руси Его Святейшеству сослужили: митрополит Киринский Афанасий (Александрийская Православная Церковь); епископ Моравичский Антоний (Сербская Православная Церковь); архимандрит Стефан (Диспиракис) (Иерусалимская Православная Церковь); архимандрит Феоктист (Димитров) (Болгарская Православная Церковь); архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная Церковь Чешских земель и Словакии).

Святейшему Патриарху также сослужили: протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; архимандрит Александр (Елисов), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме; игумен Арсений (Соколов), настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте, Ливан; представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока; архимандрит Мириан (Шенгелия) (Грузинская Православная Церковь), клирик храма св. вмч. Георгия Победоносца в Малых Грузинах г. Москвы; протоиерей Михаил Гундяев, представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей и международных организациях в Женеве, настоятель ставропигиального храма Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы; протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Санкт-Петербургской митрополии; протоиерей Михаил (Дудич) (Польская Православная Церковь), полковник, канцлер Православного ординариата Войска Польского; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; иеромонах Серафим (Амельченков), ответственный секретарь Управления делами Московской Патриархии; наместники ставропигиальных монастырей, духовенство г. Москвы.

На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества А.Д. Беглов; председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова; Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К. Долгов; глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.И. Сучков и другие представители государственных и общественных организаций.

В Храме Христа Спасителя молились представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Филиппопольский Нифон, игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря архимандрит Евлогий (Иванов); председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда; руководитель Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» Е.А. Пархаев; президент Международного фонда единства православных народов В.А. Алексеев; настоятельницы женских обителей, священнослужители Москвы и Подмосковья, сотрудники синодальных и иных церковных структур, представители приходских советов, преподаватели и учащиеся церковных учебных заведений.

За Литургией пели хоры Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев) и Сретенского ставропигиального монастыря (регент — Н.С. Жила).

В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. После сугубой ектении Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины вознес молитву о Предстоятеле Русской Церкви. Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция торжественного богослужения.

По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Онуфрий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес Его Святейшеству список Донской иконы Божией Матери и букет цветов.

Святейшего Владыку поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Я всех вас благодарю за то, что вы сочли возможным в этот день помолиться вместе со мной. Особенно меня радует множество епископата, который вместе с Патриархом сегодня здесь, в молитве. Многие из вас, пребывая очень далеко от Первопрестольного града, совершают единое общее дело — дело укрепления русского Православия, дело служения Церкви Божией, дело служения Господу, Который заповедовал нам идти и крестить, проповедовать, призывать людей ко спасению.

Сегодня по стечению обстоятельств, по стечению календарей церковного и астрономического, совершалось богослужение, во время которого читался отрывок из Первого послания апостола Петра (1 Пет. 4:12-5:5). В этом апостольском чтении есть слова, которые поразили меня своей силой много лет назад, когда я еще только собирался стать на путь служения Церкви: Пастырей ваших умоляю: пасите стадо, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду.

На каждом месте иерархического служения непросто осуществлять этот апостольский завет, потому что слово «господство» нередко реализуется в совершенно конкретных деяниях священнослужителя, особенно же архиерея, которому Самим Богом через святых апостолов вручено право вязать и решить, принимать иногда очень строгие канонические решения. Со стороны они могут показаться проявлением господства одного человека над другим, но это совершенно не так. Вот для того чтобы ни у кого и никогда не возникала мысль, что священнослужитель, будь то священник, архиерей или Патриарх, господствует над стадом, необходимо соблюсти последнюю часть этого дивного апостольского завета: подавая пример стаду. А если примера нет, то самые безобидные действия могут восприниматься как господство, и нет доверия ни к словам, ни к делам, особенно иерархов и Патриарха. Поэтому прямое и, я бы сказал, радикальное исполнение апостольской заповеди является непременным условием успеха служения — и священника, и архиерея, и тем более Патриарха.

Чтобы было так, нужно прилагать много сил. Чтобы служить примером, нужно быть чуть выше тех, кто в тебе желает увидеть пример. Это не значит, что все хотят в тебе видеть пример, но есть те, на кого так и смотрят, — будь то священник, настоятель храма, настоятель или настоятельница обители, особенно же архиерей и Патриарх. Но чтобы было так, нам всем нужно помнить, исповедовать всей силой своей души, что никакого примера не получится, если мы будем искусственно создавать некий образ благочестия, праведности, справедливости и доброты, ведь сердце человека обмануть невозможно. Можно обмануть одного, другого, третьего — Церковь обмануть невозможно.

А значит, чтобы являть пример, нужно трудиться, не покладая рук. И не только над честным, ответственным, самоотверженном исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость.

Благодарю всех вас, мои дорогие, за добрые слова и за ваши молитвы, и прошу вас помнить в своих молитвах Патриарха, который во исполнение апостольской заповеди, что слышали мы сегодня, особенно нуждается в вашей молитве и вашей духовной поддержке. Всех вас сердечно благодарю за служение Господу, за укрепление Церкви, за наше единство, за наше духовное общение и за нашу совместную молитву. Аминь».

Затем Святейший Патриарх Кирилл удостоил церковных наград архипастырей и пастырей, отмечающих знаменательные даты:

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси