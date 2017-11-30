VII Табынские чтения (церковно-общественный форум) пройдут в Уфе

По благословению Главы Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Управляющего Уфимской епархией митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА
14 ноября 2017 года в г.Уфе состоится церковно-общественный форум VII Епархиальные Табынские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества»
Место проведения: г.Уфа, Большой зал собраний Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, Башкирская государственная академия государственной службы и управления при Президенте РБ, ул. Заки Валиди, 40 (пленарное заседание - вход со стороны ул. Советская, секционные заседания - вход со стороны ул. Заки Валиди).
Регистрация участников форума с 10-00.
Начало Пленарного заседания в 11-00, секционных заседаний в 14-30.
Чтения проводятся Уфимской епархией Башкортостанской митрополии РПЦ МП с участием Синодальных отделов Московской Патриархии, а так же Салаватской и Нефтекамской и Бирской епархий, Администрации Главы Республики Башкортостан. Министерств образования, культуры, здравоохранения, груда и социальной защиты населения, молодежной политики и спорта, внутренних дел, военного комиссариата Республики Башкортостан, ВУЗов и общественных организаций.
Цель Чтений - Способствовать развитию церковно-общественного взаимодействия в Республике Башкортостан, конструктивному диалогу, обмену опытом, утверждению нравственных ценностей в жизни подрастающего поколения.
Тема Пленарного заседания Чтений: «Нравственные ценности и будущее человечества».
Темы секционных заседаний:
1. Роль образования в нравственном воспитании детей, молодежи и взрослых.
2. Интернет и нравственная миссия Церкви.
3. Нравственный взгляд в прошлое на пути в будущее
4. Милосердие - основа нравственности.
5. Роль государства в защите нравственных ценностей.
6. Традиционные семейные ценности - залог будущего человечества.
Оргкомитет Чтений
e-mail: gdktabchten-ufa@Tnail.ru
Контактные телефоны:
8-917-47-30-152 - Ахметова Наталья Владимировна,
8-987-14-67-239 - Нестерова Мария Евгеньевна