Владимир Легойда: «В личном качестве»: Развивать почемучку

5 октября мы праздновали День учителя, и я вспомнил одну историю. Как-то на мероприятии в одном министерстве я увидел коллегу из института. Подошел поздороваться. Рядом стояла молодая женщина, которой я вежливо поклонился. На что она вдруг сказала: «Здравствуйте, Владимир Романович! А я Вам зачет сдавала!» Я с широкой улыбкой начал что-то вроде «Как приятно встретить…» «Три раза», — спокойно и без улыбки сказала моя собеседница. Я тут уже как-то менее уверенно продолжил, что «понимаете, может быть мне просто хотелось еще раз встретиться, поговорить с умным собеседником…» На что мне также, без улыбки было сказано, что теперь у меня будет такая возможность, так как моя бывшая студентка ныне курирует в министерстве совет, куда я вхожу. Я тогда свернул разговор неловкой фразой о том, что иногда даже очень хорошие студенты не сдают зачет, потому что плохие преподаватели не могут объяснить предмет или студентам просто неинтересно, не могут их заинтересовать. А еще я тогда понял, что двойки лучше не ставить: мало ли как обернется…

Ну, это, конечно, шутка, а если говорить серьезно, то помню, как мы как-то спорили с одним моим старшим университетским коллегой, что важнее для преподавателя: уметь хорошо объяснить или суметь заинтересовать? Конечно, в каком-то смысле этот спор был искусственный: хороший учитель должен уметь и то, и другое. Но все-таки… Мой друг уверял, что заинтересовывать он не обязан: «В институт, — говорит он, — должны приходить мотивированные люди. Это не моя задача их мотивировать. Моя задача — объяснять». Я ему возражал, что так бывает только в теории: не могут быть все мотивированными и не всегда все тебя поймут, как бы ты не объяснял, даже если ты — самый лучший объясняльщик в мире. Но вот если ты студентов заинтересуешь, то они потом сами почитают, сами подумают и точно поймут или узнают то, что нужно. Если интересно — обязательно поймут. А если неинтересно, то и объяснять бессмысленно — все равно не получится.

Сегодня образование меняется буквально на наших глазах. Оно меняется, потому что стремительно меняется жизнь. Какой она будет даже через 5 лет — никто не может предсказать. Фантастические книги о будущем одна за одной оказываются рассказами о прошлом, так как настоящее давно уже фантастичнее, чем фантастика… Для школьных учителей и вузовских преподавателей это очень сложная ситуация: мы же должны готовить к будущему. А как готовить к тому, о чем нет четкого представления?

Конечно, тема не для трехминутного разговора. Но все-таки я по-прежнему считаю, что очень важно, может быть, сегодня даже важнее чем раньше, заинтересовать. Заинтересовать темой, предметом, учебным процессом. Привить интерес к самой учебе… Вернуть, если хотите, школьника или студента к тому важному для любого ребенка состоянию, когда он впервые начинает доставать родителей своими бесконечными «почему». Потому, что интересно. Потому что хочется знать — потому и спрашивает.

Мой близкий друг так сформулировал одну из важнейших задач современного образования: развивать почемучку. По-моему, очень точно.