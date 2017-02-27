Воспитанники ВШ храма св. блж. Матроны Московской посетили Уфимский ботанический сад

12 февраля 20017 года по благословению Благочинного 1-го, Уфимского, округа, настоятеля храма святой блаженной Матроны Московской протоиерея Ромила Гареева, воспитанники старших групп (30 чел.) с преподавателями воскресной школы посетили Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН.

Какое же восхищение в глазах детей было, когда они перешагнули порог оранжереи и очутились в джунглях! А за порогом — мороз 25 градусов! Мы попали из зимы в лето! Множество экзотических растений: эвкалипт, жасмин, лимоны, мандарины, всевозможные кактусы и еще множество совершенно удивительной флоры! Сад – сказка, умиротворяющее спокойное место. В оранжерее прекрасно себя чувствуют не только растения, но и люди. Восхищает аромат тропического воздуха.

А сколько чудных открытий было для детей из увлекательных рассказов экскурсовода об этом зеленом цветущим острове среди огромного промышленного города. И еще сюрприз: уже на выходе из оранжереи, увидели аквариум с большими рыбами – опять восторг! Получили огромное эстетическое удовольствие.

Выражаем благодарность директору сада-института УНЦ РАН Шиганову Зиннуру Хайдаровичу за благотворительную возможность посещения Ботанического сада-института, процветания и Божией помощи Вам на Вашем поприще!

Также благодарим настоятеля храма святой блаженной Матроны Московской протоиерея Ромила Гареева за помощь в организации экскурсии.

Директор ВШ Хабирова Л.М.