Возобновляется строительство Воскресенского собора в г.Уфе

27 октября 2017г.

В республике создается Фонд содействия сохранению и воссозданию объектов культурно-исторического и архитектурного наследия Уфы «Имэн кала».

В г.Уфе по ул.Комсомольской уже 15 год ведется строительство Воскресенского собора – точной копии разрушенного в 1932 году (сейчас на его фундаменте находится Башкирский государственный академический театр драмы имени М. Гафури (ул. З. Валиди, 34). В цокольной части собора располагается крестильный Кирилло–Мефодиевский Придел.

Месяц назад было совещание у Главы города Ирека Ялалова по вопросу возобновления строительства собора. В настоящее время определяются строительные организации, которые будут продолжать работы по Воскресенскому собору. В первую очередь необходим монтаж отопительной системы. Естественно, для возобновления строительства нужны финансовые вложения, которые, в том числе, будут изыскиваться через вышеупомянутый фонд.

Имеется проектно – сметная документация (архитектор Рудольф Иванович Кирайдт), а также проект внутреннего убранства.

Призываем предпринимателей, руководителей предприятий, а также жителей Республики принять участие в восстановлении порушенных святынь Республики!

Пресс–служба Уфимской епархии.