ВШ Георгиевского храма Уфы посетила место явления Табынской иконы Богородицы

17 сентября 2017 г. По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона состоялась паломническая поездка Воскресной школы Храма вмч.Георгия Победоносца г.Уфы в п.Красноусольский на место Явления иконы Божией Матери «Табынская». Учащиеся и преподаватели Воскресной школы молились за Божественной Литургией и причастились Святых Таин Христовых, а после окончания службы окунулись в Святом источнике и радушно были встречены в монастырской трапезной.

Коллектив педагогов и родителей Воскресной школы благодарят митрополита Никона, игумению Богородице-Табынского женского монастыря Иоанну, настоятеля храма вмч.Георгия Победоносца иерея Анатолия Киселева за возможность посетить дорогое для сердца каждого верующего святое место нашего края.