Выпущено новое Практическое руководство по приходскому консультированию

Дорогие отцы, братья и сестры, приходские катехизаторы и сотрудники храмов!
Мы предлагаем Вам коллективный труд пастырей и церковнослужителей Санкт-Петербургской епархии, Ростовской-на-Дону епархии, сотрудников Синодального отдела религиозного образования и катехизации и просто добрых любящих Свою Церковь людей. Он призван помочь в организации службы приходского консультирования, в которую, по благословению настоятеля, помимо штатного приходского катехизатора могут войти и другие сотрудники храма или активные прихожане. Опыт создания таких служб в кафедральных соборах, городских и даже сельских храмах заслужил одобрение и поддержку со стороны Священноначалия Русской Православной Церкви. Данное пособие может также быть полезным для свечниц, уборщиц, тружеников трапезных, дежурных и всех сотрудников храма, работа которых предполагает постоянные контакты с приходящими в храм людьми, лишь начинающими церковную жизнь.
Желаю помощи Божией всем трудящимся на ниве духовного просвещения!
Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
Служба приходского консультирования по основам православного вероучения, церковной жизни, православной этики и правилам поведения в храме на данный момент является одной из перспективных форм духовно-просветительской деятельности на приходе.
При составлении учебно-методического пособия «Практическое руководство по приходскому консультированию» использовался опыт работы консультативных служб на приходах в Санкт-Петербургской и Ростовской-на-Дону епархиях.
Пособие состоит из трех частей с приложениями. Первые две части содержат рекомендации по организации консультативной службы на приходе и практические советы дежурным. В третьей части представлены ответы на наиболее распространенные вопросы, касающиеся правил поведения в храме, православной этики, церковной жизни и православного вероучения.
Пособие предназначено священнослужителям и приходским катехизаторам, организующим подобную службу на своих приходах, дежурным службы приходского консультирования и другим сотрудникам прихода, с которыми наиболее часто контактируют приходящие в храм малоцерковные люди.
Особую благодарность за подготовку, составление и редактирование книги Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви выражает:
протоиерею Александру Зелененко, протоиерею Александру Усатову, иерею Константину Горбунову, иеромонаху Геннадию (Войтишко), И. И. Кузнецовой, А. Г. Моисеевой, Д. А. Туголукову, А. В. Ракушину