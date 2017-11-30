Выпущено новое Практическое руководство по приходскому консультированию

Дорогие отцы, братья и сестры, приходские катехизаторы и сотрудники храмов!

Мы предлагаем Вам коллективный труд пастырей и церковнослужителей Санкт-Петербургской епархии, Ростовской-на-Дону епархии, сотрудников Синодального отдела религиозного образования и катехизации и просто добрых любящих Свою Церковь людей. Он призван помочь в организации службы приходского консультирования, в которую, по благословению настоятеля, помимо штатного приходского катехизатора могут войти и другие сотрудники храма или активные прихожане. Опыт создания таких служб в кафедральных соборах, городских и даже сельских храмах заслужил одобрение и поддержку со стороны Священноначалия Русской Православной Церкви. Данное пособие может также быть полезным для свечниц, уборщиц, тружеников трапезных, дежурных и всех сотрудников храма, работа которых предполагает постоянные контакты с приходящими в храм людьми, лишь начинающими церковную жизнь.

Желаю помощи Божией всем трудящимся на ниве духовного просвещения!

Меркурий, митрополит Ростовский и Новочеркасский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви

Служба приходского консультирования по основам православного вероучения, церковной жизни, православной этики и правилам поведения в храме на данный момент является одной из перспективных форм духовно-просветительской деятельности на приходе.

При составлении учебно-методического пособия «Практическое руководство по приходскому консультированию» использовался опыт работы консультативных служб на приходах в Санкт-Петербургской и Ростовской-на-Дону епархиях.

Пособие состоит из трех частей с приложениями. Первые две части содержат рекомендации по организации консультативной службы на приходе и практические советы дежурным. В третьей части представлены ответы на наиболее распространенные вопросы, касающиеся правил поведения в храме, православной этики, церковной жизни и православного вероучения.

Пособие предназначено священнослужителям и приходским катехизаторам, организующим подобную службу на своих приходах, дежурным службы приходского консультирования и другим сотрудникам прихода, с которыми наиболее часто контактируют приходящие в храм малоцерковные люди.

Особую благодарность за подготовку, составление и редактирование книги Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви выражает:

протоиерею Александру Зелененко, протоиерею Александру Усатову, иерею Константину Горбунову, иеромонаху Геннадию (Войтишко), И. И. Кузнецовой, А. Г. Моисеевой, Д. А. Туголукову, А. В. Ракушину

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 
Предисловие28.09.2017
Приходское консультирование: цели, задачи, принципы, практические советы по организации и ведению28.09.2017
Вопросы, относящиеся к компетенции дежурных службы приходского консультирования, и ответы на них28.09.2017
1. О посещении храма28.09.2017
2. О свечах и ладане28.09.2017
3. О церковных записках28.09.2017
4. Об освящении и освященных предметах28.09.2017
5. Об иконах28.09.2017
6. Об освященном хлебе и воде28.09.2017
7. О нательных крестиках и крестном знамении28.09.2017
8. О наречении имени и об именинах28.09.2017
9. О смерти, погребении и поминовении усопших28.09.2017
10. О помощи в различных нуждах28.09.2017
11. О святыне и святых28.09.2017
12. О священнослужителях и духовном руководстве28.09.2017
13. О суевериях, гаданиях, предсказаниях, целительстве28.09.2017
14. О богослужении и церковном календаре28.09.2017
15. О праздниках28.09.2017
16. О молитвах28.09.2017
17. О посте28.09.2017
18. О милостыне28.09.2017
19. О духовном чтении28.09.2017
20. О Священном Писании28.09.2017
21. О конце света28.09.2017
22. О вере в Бога28.09.2017
23. О заповедях Божиих28.09.2017
24. О Символе веры28.09.2017
25. О Таинстве Крещения28.09.2017
26. О Таинстве Покаяния (Исповеди)28.09.2017
27. О Таинстве Причащения28.09.2017
28. О Таинстве Брака28.09.2017
29. О Таинстве Елеосвящения (Соборования)28.09.2017
30. Для начинающих церковную жизнь28.09.2017
Список литературы28.09.2017
Приложения28.09.2017
 
 

Скачать файл (.doc)

Вы отправляете отчёт об ошибке в следующем тексте:
Нажмите "отправить отчёт об ошибке" для отправки. Вы также можете добавить комментарий.