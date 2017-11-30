Выпущено новое Практическое руководство по приходскому консультированию

Служба приходского консультирования по основам православного вероучения, церковной жизни, православной этики и правилам поведения в храме на данный момент является одной из перспективных форм духовно-просветительской деятельности на приходе.

При составлении учебно-методического пособия «Практическое руководство по приходскому консультированию» использовался опыт работы консультативных служб на приходах в Санкт-Петербургской и Ростовской-на-Дону епархиях.

Пособие состоит из трех частей с приложениями. Первые две части содержат рекомендации по организации консультативной службы на приходе и практические советы дежурным. В третьей части представлены ответы на наиболее распространенные вопросы, касающиеся правил поведения в храме, православной этики, церковной жизни и православного вероучения.

Пособие предназначено священнослужителям и приходским катехизаторам, организующим подобную службу на своих приходах, дежурным службы приходского консультирования и другим сотрудникам прихода, с которыми наиболее часто контактируют приходящие в храм малоцерковные люди.

Особую благодарность за подготовку, составление и редактирование книги Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви выражает:

протоиерею Александру Зелененко, протоиерею Александру Усатову, иерею Константину Горбунову, иеромонаху Геннадию (Войтишко), И. И. Кузнецовой, А. Г. Моисеевой, Д. А. Туголукову, А. В. Ракушину