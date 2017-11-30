Завершился второй круг онлайн-совещаний В.Р. Легойды с представителями епархий РПЦ

Москва, 19 сентября. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. ЛЕГОЙДА провел серию онлайн-совещаний с представителями епархий ДФО, СФО, ПФО, УФО, ЮФО И СКФО. В совещании с руководителями и сотрудниками епархиальных информационных отделов, пресс-служб и отделов по взаимоотношениям Церкви с обществом епархий ПФО, от Уфимской епархии принял участие ее Пресс-секретарь протоиерей Евгений ШЕРЫШЕВ

На совещании с епархиальными сотрудниками из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов рассматривалось участие епархиальных отделов и некоммерческих организаций во втором конкурсе Президентских грантов и конкурсе «Православная инициатива», а также ряд других актуальных вопросов церковно-общественных отношений.

Все участники онлайн-совещаний могли задать свои вопросы председателю Отдела и получить консультацию по интересующим темам. Всего в онлайн-совещаниях приняло участие более 100 человек.

Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ регулярно проводятся онлайн-совещания руководства Отдела с руководителями и сотрудниками профильных епархиальных отделов всех епархий Русской Православной Церкви. Ранее в текущем году уже дважды состоялись онлайн-совещания В.Р. Легойды с представителями всех федеральных округов.