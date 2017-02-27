ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 27 декабря 2016 года

27 декабря 2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, архиепископ Сурожский Елисей, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим.

ЖУРНАЛ № 102

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

26-28 ноября 2016 года — Калининградскую;

27 ноября 2016 года ― Черняховскую;

17-19 декабря 2016 года — Санкт-Петербургскую.

26 ноября 2016 года Предстоятель русской Православной Церкви прибыл в Калининград.

27 ноября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, митрополита Смоленского и Рославльского Исидора, архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Бобруйского и Быховского Серафима, епископа Нарвского и Причудского Лазаря, духовенства Калининградской митрополии совершил чин великого освящения храма Всех святых в городе Гусеве Калининградской области и Божественную литургию в новоосвященном храме. За Литургией была совершена хиротония архимандрита Николая (Дегтярева) во епископа Черняховского и Славского.

В этот день Святейший Патриарх Кирилл осмотрел памятник героям Первой мировой войны в городе Гусеве, а также памятник «Штыковая атака». У монумента была возглашена «Вечная память» и возложены цветы.

Затем Его Святейшество ознакомился с жизнедеятельностью женской монашеской общины святой великомученицы Екатерины и приюта для девочек, открытых при храме святой великомученицы Екатерины в поселке Родники.

28 ноября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил епархиальное собрание духовенства, ознакомился с очередным этапом росписи интерьера кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, а также провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области А.А. Алихановым.

Вечером того же дня Его Святейшество отбыл в Москву.

17 декабря 2016 года Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург и посетил Большеохтинское Георгиевское кладбище и Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру.

18 декабря 2016 года Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, ректора Санкт-Петербургской духовной академии архиепископа Петергофского Амвросия, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, епископа Царскосельского Маркелла, наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария, епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава, епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, духовенства Санкт-Петербургской митрополии совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. За богослужением молился митрополит Владимир (Котляров). В храме, в частности, присутствовали губернатор г. Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, председатель Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

После Божественной литургии состоялась встреча Его Святейшества с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцовым и ректором Санкт-Петербургской духовной академии архиепископом Петергофским Амвросием.

19 декабря 2016 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, ректора Санкт-Петербургской духовной академии архиепископа Петергофского Амвросия, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, епископа Царскосельского Маркелла, наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария, епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава, епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, духовенства Санкт-Петербургской митрополии совершил Божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе. В храме, в частности, присутствовали полномочный Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл отбыл в Первопрестольный град.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской и Калининградской епархий.

3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, архиепископу Калининградскому и Балтийскому Серафиму, епископу Черняховскому и Славскому Николаю, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканову, временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области А.А. Алиханову, губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 103

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите в Корсунскую епархию.

Справка:

С 3 по 7 декабря 2016 года Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Корсунскую епархию. В поездке Его Святейшество сопровождала официальная делегация, в которую, в частности, вошли председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков), заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

3 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил всенощное бдение в Трехсвятительском храме в Париже.

4 декабря, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице и праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение Троицкого кафедрального собора, расположенного в Православном духовно-культурном центре в Париже, и возглавил Божественную литургию в нем. Песнопения исполнялись на церковнославянском и французском языках.

Его Святейшеству сослужили члены делегации Русской Православной Церкви, а также митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, архиепископ Сурожский Елисей, епископ Корсунский Нестор. Также в числе сослуживших были представители Поместных Православных Церквей: Константинопольского Патриархата ― митрополит Галльский Эммануил и архиепископ Хариупольский Иоанн; Антиохийского Патриархата ― митрополит Франции, Западной и Южной Европы Игнатий; Румынской Православной Церкви ― митрополит Западной и Южной Европы Иосиф и епископ Нямецкий Марк.

На Божественной литургии присутствовали управляющий делами Президента Российской Федерации А.С. Колпаков, специальный представитель Правительства Франции по развитию отношений с Россией сенатор Жан-Пьер Шевенман, посол России во Французской Республике А.К. Орлов, мэр Парижа Анн Идальго.

В числе почетных гостей были президент Фонда социально-культурных инициатив С.В. Медведева, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, а также Апостольский нунций во Франции архиепископ Луиджи Вентура (Римско-Католическая Церковь) и другие представители христианских конфессий.

По завершении богослужения Его Святейшество встретился с мэром французской столицы Анн Идальго.

5 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с Президентом Французской Республики Франсуа Олландом. В ходе беседы обсуждались темы, связанные с положением христиан на Ближнем Востоке и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с католическим архиепископом Парижа кардиналом Андре Вен-Труа. Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил кардинала Вен-Труа за поддержку в деле строительства Троицкого кафедрального собора. В ходе встречи также шла речь о роли традиционных христианских ценностей в жизни современной Европы.

Святейший Патриарх Кирилл посетил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где вознес молитву об упокоении приснопоминаемого Патриарха Алексия II, а также почивших представителей русской эмиграции. На этом кладбище в пригороде Парижа нашли упокоение соотечественники, скончавшиеся вдали от Родины. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Русский дом в Сен-Женевьев-де-Буа, в котором проживают около 80 пансионеров.

Завершило программу пребывания во Франции посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Духовно-образовательного центра во имя преподобной Женевьевы Парижской при Корсунской епархии. В домовом храме учебного заведения Предстоятель Русской Православной Церкви совершил молебен.

7 декабря Святейший Владыка возглавил Божественную литургию в храме Воскресения Христова в Цюрихе, приходу которого в текущем году исполнилось 80 лет. За богослужением Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили члены сопровождавшей Его Святейшество церковной делегации, а также митрополит Швейцарский Иеремия (Константинопольский Патриархат), митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, архиепископ Берлинский и Германский Феофан, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, епископ Корсунский Нестор.

По окончании Божественной литургии состоялся прием в честь 80-летия прихода Воскресения Христова в Цюрихе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Возблагодарить Бога за завершение строительства Троицкого кафедрального собора и Православного духовно-культурного центра на набережной Бранли в Париже.

2. Благодарить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за труды и радость молитвенного общения, принесенную архипастырям, пастырям и верным чадам Корсунский епархии Русской Православной Церкви.

3. Выразить признательность епископу Корсунскому Нестору, а также Чрезвычайному и Полномочному послу Российской Федерации во Французской Республике А.К. Орлову за труды по организации визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Корсунскую епархию.

ЖУРНАЛ № 104

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о праздновании в 2017 году столетия открытия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви, а также о созыве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 2017 году.

Справка:

Священный Собор Православной Российской Церкви — первый Собор Русской Церкви со второй половины XVII века — открылся 15 (28) августа 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Этому событию предшествовала более чем десятилетняя подготовка, значительно оживившая церковную жизнь. За время своей работы, завершившейся 7 (20) сентября 1918 года, Собор принял ряд документов, всесторонне определяющих церковную жизнь и впоследствии использованных при создании ныне действующих церковно-правовых актов Русской Православной Церкви. Всероссийский Церковный Собор, в частности, восстановил Патриаршество, которого Русская Православная Церковь была лишена в течение более, чем двух веков. Интронизация избранного Патриархом митрополита Московского Тихона была совершена в Кремлевском Успенском соборе 21 ноября (4 декабря) 1917 года, в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Согласно пункту 2 главы III Устава Русской Православной Церкви: «Архиерейский Собор созывается Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем) и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года». При этом «по предложению Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода… может быть созван внеочередной Архиерейский Собор». Предыдущий очередной Архиерейский Собор прошел со 2 по 5 февраля 2013 года, а внеочередной — со 2 по 3 февраля 2016 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Приурочить проведение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви к 100-летнему юбилею Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и провести Собор с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.

2. Считать важным проведение научных и памятных мероприятий в связи со столетием Всероссийского Церковного Собора для дальнейшего осмысления его наследия.

3. Образовать организационные комитеты:

Архиерейского Собора;

празднования столетия Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

4. Назначить председателем обоих организационных комитетов Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии.

5. Преосвященному митрополиту Варсонофию представить состав организационного комитета Архиерейского Собора на утверждение Патриарха.

6. Преосвященному митрополиту Варсонофию сформировать организационный комитет празднования столетия Всероссийского Церковного Собора и восстановления Патриаршества из представителей синодальных учреждений, иных общецерковных учреждений и комиссий, подразделений Московской Патриархии, духовных учебных заведений.

ЖУРНАЛ № 105

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, управляющего делами Московской Патриархии, о юбилейных мероприятиях, посвященных 70-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Справка:

20 ноября 2016 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет.

Для участия в приуроченных к этой дате торжествах в Москву прибыли официальные делегации Поместных Православных Церквей: Константинопольской ― во главе с Преосвященным митрополитом Галльским Эммануилом; Александрийской ― во главе с Блаженнейшим Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором; Антиохийской ― во главе с Преосвященным митрополитом Филиппопольским Нифоном; Иерусалимской ― во главе с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Феофилом; Грузинской ― во главе со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией; Сербской ― во главе со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем; Румынской ― во главе с Преосвященным митрополитом Тырговиштским Нифоном; Болгарской ― во главе с Преосвященным митрополитом Западной и Центральной Европы Антонием; Кипрской ― во главе с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом; Элладской ― во главе с Преосвященным митрополитом Димитриадским Игнатием; Албанской ― во главе с Блаженнейшим Архиепископом Тиранским и всей Албании Анастасием; Польской ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой; Чешских земель и Словакии ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом Чешских земель и Словакии Ростиславом; Православной Церкви в Америке ― во главе с Блаженнейшим Митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.

С 19 по 22 ноября прошли двусторонние встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Главами и делегациями Поместных Православных Церквей.

Кроме того, состоялись встречи с прибывшими в Москву для участия в торжествах Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II, председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде, а также с делегацией Римско-Католической Церкви во главе с Председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом.

20 ноября Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, сонмом архиереев и духовенства Русской Православной Церкви. На богослужении, в частности, присутствовали председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации В.В. Володин, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации — руководитель аппарата Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас, мэр Москвы С.С. Собянин, председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Л.Э. Слуцкий, представители государственных и общественных организаций.

Поздравления в адрес Предстоятеля Русской Православной Церкви направили Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, избранный Президент Республики Молдова И.Н. Додон, Президент республики Азербайджан И.Г. Алиев, а также иные высокие представители государственной власти, религиозные, общественные, культурные, научные деятели.

21 ноября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся торжественный акт, на котором Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей были оглашены приветствия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Его Святейшество обратился к присутствовавшим с ответным словом.

На праздничном концерте, посвященном 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла, состоявшемся 22 ноября 2016 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, присутствовали Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, архиереи и духовенство Русской Православной Церкви, представители Администрации Президента Российской Федерации, главы и представители министерств и федеральных ведомств, региональных органов власти.

Глава Российского государства удостоил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С удовлетворением отметив участие в торжествах официальных делегаций всех Поместных Православных Церквей, подчеркнуть значимость состоявшейся совместной молитвы и братского общения для укрепления единства Святого Православия.

2. Благодарить Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора, Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила, Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию, Святейшего Патриарха Сербского Иринея, Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома, Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Савву, Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Ростислава, Блаженнейшего Митрополита всей Америки и Канады Тихона за личное участие в торжествах.

3. Благодарить Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея, Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна, Блаженнейшего Патриарха Румынского Даниила, Святейшего Патриарха Болгарского Неофита, Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима за направление официальных делегаций возглавляемых ими Поместных Православных Церквей на торжества.

4. Благодарить Папу Римского Франциска за проявленное внимание к памятной дате в жизни Предстоятеля Русской Православной Церкви и направление представителя для участия в торжествах.

5. Благодарить Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II и председателя Управления Мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюр Пашу-заде за личное участие в праздновании.

6. Благодарить Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации В.В. Володина, а также глав и представителей министерств и федеральных ведомств, региональных органов власти, общественных, культурных, научных деятелей за участие в юбилейных мероприятиях.

ЖУРНАЛ № 106

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2016 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает доклад Святейшего Патриарха о работе Высшего Церковного Совета.

В ходе состоявшихся во второй половине 2016 года двух заседаний Высшего Церковного Совета (25 августа и 31 октября) обсуждались вопросы координации деятельности синодальных учреждений, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений.

Особое внимание уделялось теологическому образованию, оптимизации учебного процесса в духовных учебных заведениях, развитию церковной миссии в условиях распространения новых религиозных течений, церковному окормлению детей и подростков, повышению квалификации священнослужителей, деятельности воскресных школ, концепции XXV Международных Рождественских образовательных чтений.

Высший Церковный Совет одобрил проект «Положения о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви» и передал данный документ к рассмотрению Священным Синодом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые во второй половине 2016 года.

ЖУРНАЛ № 107

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о работе Межсоборного Присутствия в 2016 году.

Справка:

В 2016 году комиссии Межсоборного Присутствия заседали в рамках трех сессий: весенней (с 28 марта по 6 апреля), летней (с 30 мая по 8 июня), осенней (с 9 по 18 ноября). По усмотрению председателей проводились дополнительные заседания комиссий вне установленных сессий, а также организовывались конференции, круглые столы, семинары для обсуждения тем и проектов исследований при участии широкого круга экспертов.

В уходящем году состоялась общецерковная дискуссия по двум проектам «Образовательной концепции Русской Православной Церкви» и «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд». В настоящее время профильные комиссии Присутствия обрабатывают поступившие к этим документам официальные отзывы епархий и комментарии из интернета.

Деятельность тринадцати комиссий была посвящена анализу различных тем повестки дня Присутствия. В редакционную комиссию поступили тринадцать проектов решений органов церковного управления и материалы для использования в текущей работе синодальными учреждениями. Эти проекты были направлены следующими комиссиями: по вопросам богословия; по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви; по вопросам богослужения и церковного искусства; по вопросам организации монастырей и монашества; по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества.

Члены Межсоборного Присутствия, в частности, внесли предложения, касающиеся возможностей молитвы о некрещеных; ряда богослужебных практик, например, совершения пассии; утверждения христианских нравственных норм в обществе и государстве XXI века; разработки уставов внутренней жизни в монастырях Русской Православной Церкви; определения полномочий благочинных; совмещения светских профессий со священством.

Рассмотрение представленных в аппарат Межсоборного Присутствия проектов продолжится в 2017 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Считать важным обсуждение на запланированных в январе 2017 года Пленуме и Президиуме Межсоборного Присутствия вопросов, касающихся форм работы и повестки дня комиссий Межсоборного Присутствия.

ЖУРНАЛ № 108

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о планах работы синодальных учреждений на 2017 год.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод <…> утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить планы работы синодальных учреждений на 2017 год.

ЖУРНАЛ № 109

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 13 декабря 2016 года (№№ 38-56).

ЖУРНАЛ № 110

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 7-8 сентября 2016 года (№№ 20-34), отметив, что ходатайства Синода Округа об установлении памяти Собора Среднеазиатских святых и о канонизациях в лике местночтимых святых подлежат рассмотрению в установленном порядке.

ЖУРНАЛ № 111

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении новых редакций уставов ряда синодальных учреждений.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию уставов:

Отдела внешних церковных связей; Издательского совета Русской православной Церкви; Финансово-хозяйственного управления; Синодального миссионерского отдела; Синодального отдела религиозного образования и катехизации; Учебного комитета Русской Православной Церкви; Синодального отдела по монастырям и монашеству; Синодального отдела по делам молодежи; Синодального отдела по тюремному служению; Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

ЖУРНАЛ № 112

СЛУШАЛИ:

Рапорт митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия о назначении ему викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Таллинской епархии с титулом «Маардуский» избрать иеромонаха Сергия (Телиха), клирика Таллинской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Сергия (Телиха) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

― О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 113

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Ферапонта с предложением образовать новую епархию на территории Костромской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Антроповского, Вохомского, Галичского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Октябрьского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, Чухломского, Шарьинского районов Костромской области ― Галичскую епархию, выделив ее из состава Костромской епархии.

2. Правящему архиерею Костромской епархии иметь титул «Костромской и Нерехтский».

3. Правящему архиерею Галичской епархии иметь титул «Галичский и Макарьевский».

4. Епископом Галичским и Макарьевским избрать иеромонаха Алексия (Елисеева), клирика Русской духовной миссии в Иерусалиме.

5. Место наречения и хиротонии иеромонаха Алексия (Елисеева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

― О чем и послать соответствующий указ.

6. Образовать в пределах Костромской области Костромскую митрополию, включающую в себя Костромскую и Галичскую епархии.

7. Главой Костромской митрополии назначить Преосвященного Костромского и Галичского Ферапонта.

ЖУРНАЛ № 114

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима с предложением образовать новую епархию в Челябинской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Златоустовского, Трехгорного, Усть-Катавского городских округов, а также Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского и Саткинского районов Челябинской области ― Златоустовскую епархию, выделив ее из состава Челябинской епархии.

2. Правящему архиерею Челябинской епархии иметь титул «Челябинский и Миасский».

3. Правящему архиерею Златоустовской епархии иметь титул «Златоустовский и Саткинский».

4. Епископом Златоустовским и Саткинским избрать игумена Викентия (Брылеева), клирика Челябинской епархии.

5. Место наречения и хиротонии игумена Викентия (Брылеева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

― О чем и послать соответствующий указ.

6. Включить Златоустовскую епархию в состав Челябинской митрополии.

ЖУРНАЛ № 115

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении Читинской кафедры.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Читинским и Петровск-Забайкальским быть Преосвященному епископу Нерчинскому и Краснокаменскому Димитрию, временно управляющему Читинской епархией, с поручением ему временного управления Нерчинской епархией.

2. Назначить Преосвященного епископа Читинского и Петровск-Забайкальского Димитрия главой Забайкальской митрополии.

ЖУРНАЛ № 116

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ:

Об архипастырском окормлении приходов Московского Патриархата в Республике Армения.

ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать Патриаршее благочиние в составе приходов, находящихся в Республике Армения, назначив управляющим упомянутыми приходами Преосвященного епископа Владикавказского и Аланского Леонида с сохранением за ним управления Владикавказской епархией.

ЖУРНАЛ № 117

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, председателя Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений, о распределении выпускников в 2016 году.

Справка:

В своем заседании от 22 октября 2015 года (журнал № 78) Священный Синод утвердил Положение о порядке распределения выпускников духовных учебных заведений Русской Православной Церкви и регламент к нему.

В своем заседании от 16 апреля 2016 года (журнал № 19) Священный Синод утвердил распределение выпускников 2016 года на основании предложений Комиссии по распределению выпускников духовных учебных заведений. Также председателю Комиссии было поручено представить Священному Синоду сведения о фактическом распределении с учетом результатов вступительных экзаменов на более высокие ступени обучения.

Кадровые запросы поступили в Комиссию по распределению выпускников духовных учебных заведений из 85 епархий.

130 выпускников центральных учебных заведений (Московская и Санкт-Петербургская духовные академии и семинарии, иные семинарии города Москвы, Православный Свято-Тихоновский богословский институт) были направлены на служение и церковные послушания в 52 епархии.

В 33 епархии, запросившие выпускников, таковые не прибыли, поскольку по итогам вступительных экзаменов поступили на более высокие ступени обучения (всего — 111 выпускников).

Из 130 распределенных выпускников: 122 выпускника прибыли к месту распределения, 6 были перераспределены, 1 получил отсрочку на полгода, 1 не прибыл по семейным обстоятельствам.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Обратить внимание Комиссии, что при распределении выпускников в епархии, испытывающие кадровый дефицит, особенно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, следует в первую очередь направлять к местам этого служения тех выпускников, которые не планируют поступать на более высокие ступени обучения.

ЖУРНАЛ № 118

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о рабочей поездке в Рим и Бари (Италия).

Справка:

С 10 по 13 декабря 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посетил с рабочим визитом Рим и Бари.

10 декабря в Ватикане состоялась встреча митрополита Илариона с Папой Римским Франциском. От имени Предстоятеля Русской Православной Церкви председатель Отдела внешних церковных связей Московской Патриархата передал главе Римско-Католической Церкви поздравления и благопожелания в связи с отмечаемым им 17 декабря 80-летием со дня рождения и преподнес икону преподобного Серафима Саровского.

Стороны обсудили различные вопросы двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью, в особенности взаимодействие по оказанию помощи страждущим христианам Ближнего Востока. Было уделено внимание также развитию культурного сотрудничества.

11 декабря митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской Патриархии епископ Богородский Антоний совершили Божественную литургию в ставропигиальном храме Московского Патриархата во имя святой великомученицы Екатерины.

С 12 по 13 декабря председатель Отдела внешних церковных связей посетил г. Бари, где встретился с монсеньором Ф. Какуччи, архиепископом Бари-Битонто, и совершил Божественную литургию в крипте базилики святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца на мощах святого.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 119

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении «Положения о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви».

Справка:

Освященный Архиерейский Собор 2013 года поручил Учебному комитету «ввести единые системы повышения квалификации, дистанционного обучения и аттестации клириков, с учетом, в том числе, опыта курсов при Новоспасском ставропигиальном монастыре города Москвы» (пункт 16 Постановлений Собора). Высший Церковный Совет, обсудив в своем заседании 31 октября 2016 года предложения Учебного комитета, представил их на рассмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Положение о курсах повышения квалификации священнослужителей Русской Православной Церкви», а также график его апробации.

2. Клирикам Русской Православной Церкви проходить повышение квалификации не реже одного раза в 7 лет, с учетом исключений и отсрочек, предусмотренных Положением.

3. Учебному комитету Русской Православной Церкви докладывать Священному Синоду о ходе введения курсов в соответствии с утвержденным графиком апробации.

4. Обратить внимание епархиальных архиереев на необходимость достаточного материального обеспечения семейных священнослужителей, в случае прохождения ими повышения квалификации по очной форме и в отрыве от приходского служения.

ЖУРНАЛ № 120

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом.

Справка:

Освященный Архиерейский Собор 2011 года определил: что «хиротонии в диаконский сан впредь совершать над лицами, окончившими как минимум духовное училище или два курса семинарии»; «хиротонии в священнический сан впредь совершать над лицами, имеющими как минимум полное семинарское образование либо окончившими богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета или иного высшего учебного заведения Русской Православной Церкви»; «студенты очного сектора семинарий могут быть рукоположены в священнический сан во время обучения в духовных школах, но не раньше окончания трех курсов». При этом «возможные исключения из данных правил могут рассматриваться в Учебном комитете, с включением этих сведений в годовой отчет Учебного комитета, направляемый Патриарху» (пункт 20 определения Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»).

В связи исключением духовных училищ из системы подготовки клириков и преобразованием ряда этих учебных заведений в духовные центры подготовки церковных специалистов разного профиля Священный Синод в своем заседании от 15 июля 2016 года (журнал № 63) определил: «Подчеркнуть, что выпускники упомянутых духовных центров подготовки церковных специалистов и Владикавказского духовного училища по подготовке церковных специалистов будут обладать образовательным цензом, предусмотренным Архиерейским Собором 2011 года для кандидатов в диаконский сан, но не будут обладать таковым цензом для кандидатов в иерейский сан, а исключения при хиротониях могут рассматриваться в каждом отдельном случае в рамках особого механизма принятия решений, который должен быть разработан Учебным комитетом и представлен им на утверждение Высшего Церковного Совета».

Высший Церковный Совет обсудил в своем заседании от 31 октября 2016 года предложения Учебного комитета и представил их на усмотрение Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не обладающих образовательным цензом.

2. Обратить внимание епархиальных архиереев на необходимость соблюдения образовательного ценза, предусмотренного в упомянутом выше Положении для кандидатов в священный сан.

3. Отметить, что исключения из образовательного ценза при рукоположении в священный сан могут быть допущены лишь при крайнем недостатке епархии в священнослужителях и только в порядке, предусмотренном упомянутым выше Положением.

ЖУРНАЛ № 121

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, о проведении VI Общецерковного съезда по социальному служению.

Справка:

С 4 по 6 октября 2016 года в Москве состоялся VI Общецерковный съезд по социальному служению Русской Православной Церкви. В нем приняли участие 397 представителей из 189 епархий, 24 делегата прибыли из Швейцарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Беларуси, Казахстана и других зарубежных стран.

Съезд предварила Божественная литургия в Храме Христа Спасителя, которую совершили председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, епископ Переславский и Угличский Феодор, участники съезда в священном сане.

В дни работы съезда подводились итоги Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. В ежегодном конкурсе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению принимают участие руководители, сотрудники и волонтеры организаций, помогающих бездомным. В этом году победителем стал иеромонах Антонин (Напольских), руководитель отдела социального служения Ижевской епархии, координатор нескольких проектов помощи бездомным в Удмуртии.

Были организованы секции, посвященные вопросам помощи инвалидам и созданию доступной среды в храмах, помощи алкозависимым и бездомным, противоабортной деятельности и помощи женщинам в кризисной ситуации, координации работы сестричеств, реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом, поддержки семьи, материнства и детства, окормлению пожилых людей. Особое внимание на съезде уделялось способам и технологиям сбора средств на церковные социальные проекты и участию в грантовых программах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 122

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя Синодального отдела по делам молодежи, о состоявшемся II Международном православном студенческом форуме.

Справка:

13 октября 2016 года в российской столице при поддержке мэрии и правительства Москвы под девизом «Вера и профессия» прошел II Международный православный студенческий форум. В нем приняли 14300 студентов, а также представители органов государственной власти, деятели образования, науки, культуры, искусства, спорта. Центральным событием форума стала встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с молодыми делегатами.

Обширная инновационная выставочная экспозиция и культурно-образовательная программа на территории ВДНХ для молодежи была организована четырнадцатью ведущими высшими учебными заведениями России и 30-тью крупными инновационными компаниями.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 123

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, председателя Синодального отдела по делам молодежи, о Всероссийском фестивале достижений молодежи «Славим Отечество».

Справка:

10 ноября 2016 г. в Москве в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся финал Всероссийского фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество», организаторами которого стали Фонд социально-культурных инициатив и Синодальный отдел по делам молодежи.

В Общецерковном конкурсе молодежных проектов в 2016 году приняли участие епархии из 84 регионов Российской Федерации и из-за рубежа. По итогам предварительного этапа было отобрано 104 проекта для полуфинальной стадии. В Москве были представлены восемнадцать лауреатов из Астраханской, Витебской, Ейской, Канской, Красноярской, Курской, Московской, Санкт-Петербургской, Симбирской, Тверской, Урюпинской, Хабаровской, Челябинской, Ярославской епархий.

Проекты были распределены по шести номинациям: сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве; бережное отношение к русскому языку и литературе; красота и самобытность России в изобразительном искусстве; организация социально-значимого досуга молодежи; активная гражданская позиция и социальная инициатива; специальная номинация «Надежда».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 124

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Главы Всемирного Русского Народного Собора, о проведении в Москве XX Всемирного Русского Народного Собора.

Справка:

С 31 октября по 1 ноября 2016 года в Москве прошел XX Всемирный Русский Народный Собор, посвященный теме «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы». В программе форума состоялись следующие секции: «На полях русской славы: исторические литературные связи», «Великая культура России и современный мир», «Духовно-нравственный кризис: причины и пути выхода», «Россия и Запад: архитектура пространства развития», «Россия и Запад: сохранение традиционных семейных ценностей», «Россия и Запад. Традиционные ценности: общие проблемы ― разные подходы», «Россия и Запад: безопасное будущее и рождаемость, вызовы для молодежи России и мира».

1 ноября 2016 года церемонию открытия пленарного заседания в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Глава Всемирного Русского Народного Собора.

Приветствие Президента Российской Федерации В.В. Путина огласил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко, приветствие Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева ― министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, приветствие министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова ― статс-секретарь ― заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин, приветствие мэра Москвы С.С. Собянина ― руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков. Прозвучали выступления председателя Конституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации И.А. Яровой.

Решением Бюро Президиума Собора министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову присуждена премия Всемирного Русского Народного Собора за 2016-й год «За вклад в сохранение мира, борьбу с международным терроризмом и христианофобией».

Участники Собора отметили необходимость диалога народов, построенного на взаимном уважении, направленном на восстановление ценностного единства, в рамках которого каждая из цивилизаций, в том числе и российская, могла бы существовать, сохраняя свою идентичность, в условиях столкновения транснационального глобализма с традиционными культурами. По итогам XX Всемирного Русского Народного Собора было подготовлено Соборное слово.

В течение года продолжилась работа региональных отделений Собора. Так, с 25 по 26 февраля прошел II Тюменский форум Всемирного Русского Народного Собора «Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений», 20 мая состоялся первый Симбирский форум Всемирного Русского Народного Собора «Современное миссионерское служение: традиции и новации», и с 29 по 30 ноября в Ставрополе был организован V Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия».

Архиереи Русской Православной Церкви, представители федеральных и региональных властей, члены Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, сопредседатели региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора, члены межрегиональной общественной организации «Клуб «Русский предприниматель», руководители вузов, директора школ, представители профсоюзов, научной и культурной общественности, деловых кругов обсуждали проблемы укрепления и сохранения межнационального и межконфессионального мира, предотвращения проявления религиозного и национального фанатизма и экстремизма, совершенствования иммиграционной политики государства, развития религиозных, межнациональных отношений и формирования гражданской идентичности и патриотизма в регионах России.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сообщение и Соборное слово XX Всемирного Русского Народного Собора принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 125

СЛУШАЛИ:

Рапорт игумена Петра (Еремеева), ректора Российского православного университета, руководителя рабочей группы по проведению Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви.

Справка:

С 30 по 2 декабря 2016 года в Москве прошел первый в новейший период церковной истории Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви.

В заседаниях съезда приняли участие до 500 человек, в числе которых: 198 зарегистрированных делегатов из семнадцати стран; 95 студентов, преподавателей и сотрудников регентского отделения Московской духовной академии; регенты и певчие хоров храмов и монастырей города Москвы и Московской области.

Участники форума обсудили перспективы регентско-певческого образования, детского певческого образования и создания детских хоров, проблемы сохранения и развития традиций русского церковного пения, а также современного церковного исполнительства.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт и итоговый документ Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви принять к сведению.

2. Считать важным регулярное проведение съездов регентов и певчих.

3. Образовать Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

4. Председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения назначить протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы.

5. Поручить протоиерею Александру Агейкину представить на утверждение Священного Синода проект Положения о Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и состав указанного органа.

ЖУРНАЛ № 126

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего ходатайства митрополита Смоленского и Рославльского Исидора о канонизации в лике местночтимых святых схимонахов Никиты и Феофана, пустынножителей Рославльских лесов.

Справка:

Будущий схимонах Никита родился в Орле в 1695 году. Кем и когда он был пострижен в монашество, неизвестно. Юношей он удалился из родительского дома и поселился в двух верстах от Белобережской пустыни (ныне — Брянская епархия), посещая богослужения в этой обители. Здесь он прожил до старости.

В 1780 году схимонах Никита поселился в сделанной им самим келье в Рославльских лесах, на южной стороне «Монашеского рва», возле села Екимовичей. Здесь старец в монашеском подвиге, известном только ему, прожил не менее десяти лет. Затем он снова перебрался в Белобережскую пустынь, но перед смертью, в 1792 году, он захотел вновь вернуться в свою пустыньку. Его ученик Досифей, получив благословение настоятеля Белобережской пустыни, привез Никиту в Рославльские леса. Здесь Никита и умер 29 марта 1793 года.

Тело почившего схимонаха Никиты было погребено во рву, возле его кельи. Так как во рву постоянно стояла вода, Досифей через несколько лет откопал гроб Никиты, чтобы перенести его на другое место. Гроб оказался цел, а тело и одежды Никиты нетленны. Тело переложили в новый гроб и, отслужив панихиду, погребли на полугоре, на северной окраине рва. При погребении присутствовал больной монах, страдавший болезнью желудка. Испив воды от гроба, он исцелился от своей болезни. Спустя пятнадцать лет после кончины отца Никиты его гроб вновь открывали: его тело по-прежнему оставалось нетленным.

Со времени его кончины богомольцы почитают память отца Никиты. В день Ангела к могиле старца собиралось до 5000 человек. Могила старца почитается по сей день, засвидетельствованы случаи исцелений.

Недалеко от погребения отца Никиты находится могила другого подвижника ― схимонаха Феофана. О его жизни сохранилось мало сведений. В основном это следующие воспоминания архимандрита Моисея, преподобного старца Оптинского.

«Отец Феофан, уроженец Владимирский, был на службе Черноморского казацкого войска; до пострижения именовался "казак Федор Талунин". Жил первоначально в Софрониевой пустыне, а потом ушел в Молдавию, где пребывал у старца Паисия, а по кончине его возвратился в Россию и поступил в братство Оптиной пустыни в 1800 году. В крайнем нестяжании, в кротости духа, деятельную добродетель поста, молитвы и поклонов он проходил с горячей ревностью. <…> Старец отошел ко Господу 15-го июня того же 1819 года. За несколько минут до кончины я спросил его: "Покойна ли твоя душа, не страшится ли чего в часе смертном?" Он отвечал: "Я с радостью желаю разрешиться жизни сей". И тут же стал кончаться: занес руку для крестного знамения и предал дух свой в руки Божии. Погребен в пустыне».

Преподобный Оптинский старец Антоний, на руках которого в Рославльских лесах умер старец Феофан, рассказывал, что он забыл испросить у него молитв перед его смертью. В сороковой день почивший явился ему во сне и пообещал молиться за него. Отец Антоний говорил о Феофане следующее: «Этот старец при жизни имел столь сияющее благодатью лицо, что недоставало духу смотреть ему прямо в глаза, а разве украдкой когда взглянешь со стороны».

В настоящее время могила схимонаха Феофана почитается паломниками.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Причислить к лику святых для местного почитания в Смоленской митрополии схимонахов Никиту и Феофана, пустынножителей Рославльских лесов.

2. Память преподобного Никиты совершать 29 марта (11 апреля) в день его преставления ко Господу.

3. Память преподобного Феофана совершать 15 июня (28 июня) в день его преставления ко Господу.

4. Честные останки преподобных Никиты и Феофана, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

5. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

ЖУРНАЛ № 127

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о новой редакции текста акафиста и рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить и рекомендовать к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб Божией Матери в честь иконы Ее «Табынская», преподобному Льву Оптинскому.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве новую редакцию текста акафиста благоверному князю Олегу Брянскому.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты, а также акафист в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

ЖУРНАЛ № 128

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении молитвенного последования, включающего покаянный канон в редакции, дополненной упоминанием о грехе убийства чад во утробе (аборте).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить молитвенное последование, включающее покаянный канон в редакции, дополненной упоминанием о грехе убийства чад во утробе (аборте) и направить текст последования в Издательство Московской Патриархии для включения в молитвословы.

ЖУРНАЛ № 129

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении заместителя председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви назначить протоиерея Михаила Вахрушева, клирика Московской епархии.

ЖУРНАЛ № 130

СЛУШАЛИ:

Прошения Преосвященного архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, Преосвященного епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава и Преосвященного епископа Троицкого и Южноуральского Григория об утверждении в должности священноархимандритов особо значимых обителей Сыктывкарской, Тихвинской и Троицкой епархий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима в должности священноархимандрита Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря в селе Ульяново Усть-Куломского района республики Коми и Усть-Вымского Михаило-Архангельского мужского монастыря в селе Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

2. Утвердить Преосвященного епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава в должности священноархимандрита Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря Лодейнопольского района Ленинградской области.

3. Утвердить Преосвященного епископа Троицкого и Южноуральского Григория в должности священноархимандрита Николаевского мужского монастыря близ села Кадымцево Троицкого района Челябинской области.

ЖУРНАЛ № 131

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о назначении игумена Спасо-Вифанского монастыря, приписного к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить игуменом Спасо-Вифанского монастыря, приписного к Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, иеромонаха Аверкия (Лопатюка).

ЖУРНАЛ № 132

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей, назначении на должность игуменов и игумений монастырей и освобождении от должности игуменов и игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона освободить епископа Переславского и Угличского Феодора от должности игумена Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря города Ярославля и назначить на эту должность иеромонаха Никодима (Федорова).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Феофана освободить игумена Силуана (Хохиашвили) от должности наместника Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря села Свияжск Зеленодольского района Республики Татарстан и назначить на эту должность иеромонаха Симеона (Кулагина).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия освободить игумена Нектария (Жданова) от должности наместника Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района Республики Бурятия.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима назначить иеромонаха Сергия (Зайчикова) на должность наместника Спасо-Преображенского мужского монастыря города Пензы.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Городецкого и Ветлужского Августина открыть Крестовоздвиженский женский монастырь деревни Быдреевка Семеновского района Нижегородской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Иулианию (Петрову).

6. В связи с прошениями Преосвященного епископа Кинельского и Безенчукского Софрония:

6.1. Открыть Покровский мужской монастырь села Чубовка Кинельского района Самарской области и назначить на должность игумена этого монастыря игумена Петра (Луканова).

6.2. Открыть Никольский мужской монастырь села Богатое Богатовского района Самарской области и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Николая (Пашкова).

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана открыть Скрябинский Вознесенский женский монастырь села Пограничное Колышлейского района Пензенской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Варвару (Соколову).

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена назначить монахиню Феоктисту (Дудко) на должность игумении Никольского женского монастыря села Мамонтово Сосновского района Тамбовской области.

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Каменского и Алапаевского Мефодия освободить игумению Олимпиаду (Тетёркину) от должности игумении женского монастыря во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны города Алапаевска Свердловской области.

10. В связи с прошением Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана открыть Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь села Мякса Череповецкого района Вологодской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Кириллу (Червову).

11. В связи с прошением Преосвященного епископа Шадринского и Далматовского Владимира освободить схиигумению Серафиму (Альховскую) от должности игумении Введенского женского монастыря села Верхняя Теча Катайского района Курганской области и назначить на эту должность монахиню Михаилу (Шульцеву).

ЖУРНАЛ № 133

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ставропигиальный Николаевский храм в г. Риме, Италия

Священника Александра Авсиевича, клирика Витебской епархии, направить в клир ставропигиального Николаевского храма в г. Риме.

ЖУРНАЛ № 134

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении Преосвященного архиепископа Хариупольского Иоанна (Экзархат приходов русской традиции в Западной Европе Константинопольского Патриархата).

Справка:

Преосвященный архиепископ Хариупольский Иоанн направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо, в котором испрашивает согласия Предстоятеля Русской Православной Церкви на переход в клир Экзархата приходов русской традиции в Западной Европе Константинопольского Патриархата заштатного клирика Кишиневской епархии Православной Церкви Молдовы иеромонаха Пантелеимона (Жосана).

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир не имеет возражений против перехода упомянутого клирика в клир экзархата.

В заседании Священного Синода 17-19 июля 2006 года постановлено, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению правящего епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Святейшего Патриарха (журнал № 53).

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить иеромонаху Пантелеимону (Жосану), заштатному клирику Кишиневской епархии Православной Церкви Молдовы, переход в клир Экзархата приходов русской традиции в Западной Европе Константинопольского Патриархата и направить Преосвященному архиепископу Хариупольскому Иоанну отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

ЖУРНАЛ № 135

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на летней сессии (март-август) 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в летней сессии (март-август) Священного Синода 2017 года вызвать следующих Преосвященных:

митрополит Николаевский и Очаковский Питирим; митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир; митрополит Астраханский и Енотаевский Никон; епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси