ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 6 октября 2017 года

Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) приглашены: митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф; епископ Бобруйский и Быховский Серафим; епископ Кызыльский и Тывинский Феофан; епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност; епископ Североморский и Умбский Митрофан.

ЖУРНАЛ № 73

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся Первосвятительском посещении Республики Узбекистан.

Справка:

С 29 сентября по 2 октября 2017 года состоялся визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Республику Узбекистан. Его Святейшество сопровождала делегация, в которую, в частности, вошли: председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

29 сентября Святейшего Патриарха Кирилла в городе Ташкенте встречали глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, высокие представители государственной власти Республики Узбекистан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан В.Л. Тюрденев, духовенство Ташкентской епархии.

В этот день Его Святейшество посетил Свято-Троицкий Никольский женский монастырь, где совершил молебен, а также осмотрел расположенные в монастыре помещения регентско-катехизаторского отделения Ташкентской духовной семинарии.

Состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Управления мусульман Узбекистана муфтием Усмонхоном Алимовым и с председателем Комитета по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан А.А. Юсуповым. Главными темами беседы стали межрелигиозный диалог и противодействие экстремизму.

После этого Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёевым. В ходе конструктивной беседы, проходящей в теплой обстановке, обсуждались вопросы взаимоотношений Русской Православной Церкви и государства Узбекистан, роль Православия и Ислама в сохранении мира и стабильности региона, значение религиозного просвещения в преодолении экстремизма.

30 сентября Его Святейшество посетил город Самарканд, где совершил славление и перед иконой пророка Даниила у его могилы в мавзолее Ходжа-Даниёр, после чего возложил цветы к могиле первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова. Затем в честь Святейшего Патриарха Кирилла был устроен прием от имени хокимията Самаркандской области. Вечером того же дня Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил служение утрени в храме святителя Алексия, митрополита Московского.

В воскресенье 1 октября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил освящение Успенского кафедрального собора города Ташкента и в сослужении архиереев Среднеазиатского митрополичьего округа и членов делегации в священном сане совершил в нем Божественную литургию.

После богослужения Его Святейшество осмотрел епархиальное управление Ташкентской епархии, Ташкентскую духовную семинарию и освятил место под строительство Духовно-просветительского научного центра и музея истории христианства в Средней Азии. Его Святейшество принял участие в приеме в его честь, данного от имени Правительства Республики Узбекистан.

Святейший Владыка посетил Боткинское кладбище города Ташкента и расположенные там храм святого благоверного князя Александра Невского и часовню в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На кладбище Святейший Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию по почившим архипастырям и священнослужителям Ташкентской епархии.

Вечером того же дня во Дворце Форумов «Узбекистан» состоялся Торжественный акт, посвященный 145-летию начала епархиальной жизни Ташкентской епархии, на котором послание Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева было оглашено государственным советником Президента Республики Узбекистан Р.Т. Камиловым. Акт открыл глава Среднеазиатского Митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. С речью к собравшимся обратился Предстоятель Русской Православной Церкви.

2 октября Святейший Патриарх Кирилл прибыл в город Бухару, где в храме святого Архистратига Божия Михаила совершил молебен, после чего посетил устроенный в честь его визита прием от имени хокимията Бухарской области и ознакомился с историческими достопримечательностями. Его Святейшество сопровождали государственный советник Президента Республики Узбекистан Р.Т.Камилов и председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за посещение Республики Узбекистан, в ходе которого состоялись встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви с епископатом и духовенством Среднеазиатского округа, с Президентом Республики Узбекистан, с видными государственными и общественными деятелями, а также духовное и молитвенное общение с православной паствой Ташкентской и Узбекистанской епархии.

3. Выразить благодарность Президенту Узбекистана Ш.М. Мирзиёеву, государственному советнику Президента Республики Узбекистан Р.Т. Камилову, председателю Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан А.А. Юсупову, муфтию Усмонхону Алимову за заботу о межрелигиозном мире и внимание к нуждам православных жителей страны, а также за сердечное гостеприимство, оказанные делегации Русской Православной Церкви.

4. Благодарить главу Среднеазиатского митрополичьего округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, клир и мирян Ташкентской епархии, государственные учреждения Узбекистана за труды по подготовке и проведению Первосвятительского визита и прошедших в связи с ним мероприятий.

ЖУРНАЛ № 74

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

27-30 июля и 18 августа 2017 года — Санкт-Петербургскую;

13 августа 2017 года — Нижегородскую;

18-19 августа 2017 года — Выборгскую;

25 августа 2017 года — Шадринскую;

25-26 августа 2017 года — Курганскую;

30-31 августа 2017 года — Смоленскую;

31 августа и 1 сентября 2017 года — Калининградскую;

21 сентября 2017 года — Новороссийскую;

26 сентября 2017 года — Ахтубинскую;

26-27 сентября 2017 года — Астраханскую.

Вечером 27 июля 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург.

28 июля 2017 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершил Божественную литургию в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Днем 28 июля Его Святейшество возглавил молебен перед ковчегом с честными мощами святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, а затем ― проводы мощей святителя в город Бари. В богослужении приняли участие митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, митрополит Астраханский и Камызякский Никон, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

Богослужение, в частности, посетили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

После проводов святых мощей Святейший Патриарх Кирилл побывал на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где совершил литию у могилы митрополита Никодима (Ротова); на Большеохтинском кладбище, где совершил заупокойную литию по своим благочестивым родителям — протоиерею Михаилу и Раисе Гундяевым.

29 июля 2017 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Священного Синода.

30 июля 2017 года, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в ставропигиальном Кронштадтском Морском соборе ― главном военно-морском храме России, в сослужении постоянных и временных членов Священного Синода Русской Православной Церкви, иерархов и духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении, в частности, присутствовали статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Н.А. Панков, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, начальник Главного управления по работе с личным составом Министерства обороны Российской Федерации полковник М.А. Барышев, начальник Главного штаба Военно-морского флота России вице-адмирал А.О. Воложинский, представители местной администрации и моряки 907-го объединенного учебного центра Военно-морского флота России во главе с начальником учебного центра капитаном первого ранга Л.И. Зинченко.

В тот же день в Кронштадтском Морском соборе побывал Президент России В.В. Путин. Главу государства сопровождал министр обороны России С.К. Шойгу. В соборе состоялась беседа В.В. Путина и Святейшего Патриарха Кирилла.

Затем Святейший Владыка посетил официальный прием по случаю Дня Военно-морского флота в историческом здании Главного Адмиралтейства и по его окончании отбыл в первопрестольный град.

13 августа 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Нижегородскую епархию по случаю отмечаемого в этом году 150-летия со дня рождения приснопамятного Патриарха Московского и всея Руси Сергия. В городе Арзамасе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа, митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта, архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия, архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Краснослободского и Темниковского Климента, епископа Балахнинского Илии, епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина, епископа Канашского и Янтиковского Стефана, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, епископа Выксунского и Павловского Варнавы, епископа Муромского и Вязниковского Нила, епископа Кинешемского и Палехского Илариона, епископа Альметьевского и Бугульминского Мефодия, епископа Алатырского и Порецкого Феодора, епископа Яранского и Лузского Паисия, епископа Лысковского и Лукояновского Силуана, епископа Уржумского и Омутнинского Леонида, епископа Шуйского и Тейковского Матфея, епископа Галичского и Макарьевского Алексия и духовенства Нижегородской митрополии Божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе. На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев, представители региональных и городских властей, а также родственники приснопамятного Патриарха Сергия (Страгородского).

В ходе визита в Нижегородскую епархию Предстоятель Русской Православной Церкви провел встречу с губернатором Нижегородской области В.П. Шанцевым, посетил Николаевский женский монастырь, ознакомился с экспозицией музея Русского Патриаршества — совместного проекта Нижегородской епархии и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, принял участие в церемонии открытия в Арзамасе памятника Патриарху Сергию (Страгородскому), побывал на месте исторического Алексеевского женского монастыря и бывшего кладбища, где была родовая усыпальница семьи Патриарха Сергия.

18 августа 2017 года, в канун праздника Преображения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербургскую митрополию по случаю празднования 125-летия Выборгской епархии. По приезде в Выборгскую епархию Святейший Владыка ознакомился с ходом строительства Никольского собора в поселке Рощино и совершил чин малого освящения верхнего храма в честь Живоначальной Троицы Свято-Троицкого Линтульского подворья Константино-Еленинского женского монастыря в поселке Огоньки.

Затем Его Святейшество отправился в Константино-Еленинский женский монастырь в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области, где совершил чин малого освящения храма Похвалы Пресвятой Богородицы и утреню всенощного бдения в нем. Богослужение, в частности, посетили губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.

По окончании вечернего богослужения Святейший Патриарх Кирилл возглавил в храме Похвалы Пресвятой Богородицы наречение архимандрита Феодорита (Тихонова), клирика Скопинской епархии, во епископа Скопинского и Шацкого и архимандрита Илии (Казанцева), клирика Казанской епархии, во епископа Бирского и Белорецкого.

19 августа 2017 года, в праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию на Соборной площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором Выборга и возглавил хиротонию архимандрита Феодорита (Тихонова) во епископа Скопинского и Шацкого. Его Святейшеству сослужили Архиепископ Карельский и всей Финляндии Лев, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк, митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, викарий Карельской епархии Финляндской Автономной Православной Церкви епископ Йоэнсууский Арсений, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, епископ Царскосельский Маркелл, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, епископ Богородский Матфей, духовенство Выборгской епархии и Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении присутствовали, в частности, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, а также делегация Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии во главе с епископом епархии Миккели Сеппо Хяккиненом.

Его Святейшество побывал в Выборгском епархиальном управлении, принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня города Выборга и Выборгского района на Рыночной площади города, осмотрел строящийся храмовый комплекс в честь Успения Пресвятой Богородицы в Южном микрорайоне Выборга.

25 августа 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Курганскую митрополию. Из аэропорта города Кургана Святейший Патриарх Кирилл направился в село Батурино Шадринского района Курганской области — на малую родину архимандрита Антонина (Капустина). Здесь Святейший Владыка ознакомился с ходом восстановительных работ в Преображенском храме и совершил освящение памятника архимандриту Антонину (Капустину), создателю Русской Палестины, 200-летие со дня рождения которого отмечается в 2017 году.

Вечером того же дня Его Святейшество посетил Успенский Далматовский мужской монастырь в Далматове и поклонился честным мощам преподобного Далмата Исетского.

26 августа 2017 года, в день отдания праздника Преображения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Кирилл совершил Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана. Его Святейшеству сослужили управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир и духовенство Курганской митрополии.

На богослужении, в частности, присутствовали председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин, министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских и губернатор Курганской области А.Г. Кокорин.

По окончании Божественной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана Святейший Патриарх Кирилл посетил Курганское епархиальное управление и провел встречу с губернатором Курганской области А.Г. Кокориным и митрополитом Курганским и Белозерским Иосифом.

В завершение визита Святейший Патриарх Кирилл осмотрел Богоявленский храм и совершил освящение закладного камня в основание Свято-Троицкого храма у набережной реки Тобол в Кургане.

30 августа 2017 года начался визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в Смоленскую епархию, отмечающую в текущем году 880-летие со времени ее учреждения. В сослужении митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Вяземского и Гагаринского Сергия, епископа Рославльского и Десногорского Мелетия и духовенства Смоленской епархии Его Святейшество совершил чин малого освящения Георгиевского храма города Ярцево.

31 августа 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви совершил в сослужении митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Вяземского и Гагаринского Сергия, епископа Рославльского и Десногорского Мелетия и духовенства Смоленской митрополии Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе города Смоленска и чин прославления Рославльских пустынножителей схимонахов Никиты и Феофана.

На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Смоленской области А.В. Островский, председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов, глава города Смоленска В.А. Соваренко.

Его Святейшество ознакомился с экспозицией фотовыставки «Святейший Патриарх Кирилл: служение на Смоленской земле» ― культурно-просветительским проектом Смоленской епархии, созданным при поддержке Администрации Смоленской области и международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017». Состоялась встреча с губернатором Смоленской области А.В. Островским и митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором. Затем был совершен осмотр выставки-фотоотчета о реконструкции живописи пристенных и пристолпных киотов Успенского кафедрального собора Смоленска.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия памятника святому благоверному князю Владимиру Мономаху на Соборном дворе Успенского кафедрального собора в Смоленске.

31 августа 2017 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Калининград.

1 сентября 2017 года, в праздник Донской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя города Калининграда. Его Святейшеству сослужили: архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий, епископ Черняховский и Славский Николай и духовенство Калининградской митрополии.

Богослужение, в частности, посетили временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области А.А. Алиханов и мэр Калининграда А.Г. Ярошук. По окончании Божественной литургии Святейший Владыка совершил молебен на начало нового учебного года в Калининградской православной гимназии и освящения ее нового корпуса. Его Святейшество осмотрел храм святого благоверного князя Александра Невского в Калининграде.

21 сентября 2017 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Новороссийскую епархию. В тот же день Его Святейшество в сослужении митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Ейского и Тимашевского Германа, епископа Новороссийского и Геленджикского Феогноста, епископа Тихорецкого и Кореновского Стефана, епископа Армавирского и Лабинского Игнатия и духовенства Новороссийской епархии возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Новороссийска.

На богослужении присутствовал губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, с которым у Его Святейшества по окончании литургии состоялась встреча.

Его Святейшество побывал в мемориальном комплексе «Малая земля» на берегу Цемесской бухты и ознакомился с ходом строительства Морского кафедрального собора во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, в Новороссийске.

26 сентября 2017 года начался приуроченный к 300-летию Астраханской губернии визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Астраханскую митрополию.

Его Святейшество побывал в кафедральном соборе в честь Владимирской иконы Божией Матери Ахтубинской епархии, совершил литию по погибшим летчикам-испытателям в часовне при мемориале «Крыло Икара», встретился с личным составом 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В.П. Чкалова.

В Астрахани Святейший Владыка освятил накупольный крест Свято-Троицкого храма, совершил чин освящения закладного камня в основание храма святителя Николая Чудотворца в Каспийском институте морского и речного транспорта и возглавил всенощное бдение в храме в честь Казанской иконы Божией Матери города Астрахани.

27 сентября 2017 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, митрополита Астраханского и Камызякского Никона, архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, руководителя Административного секретариата Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия, епископа Ахтубинского и Енотаевского Антония и духовенства Астраханской митрополии возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля.

На богослужении, в частности, присутствовали губернатор Астраханской области А.А. Жилкин, председатель Думы Астраханской области И.А. Мартынов, представители региональных и городских властей, контр-адмирал С.М. Пинчук, командующий Каспийской флотилии, а также моряки.

По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ в историческом здании Архиерейских палат с домовой церковью Спаса Всемилостивого, расположенном на территории Астраханского кремля рядом с Успенским собором.

В ходе визита в Астраханскую митрополию Его Святейшество посетил Покровский собор Астрахани и расположенное рядом с собором епархиальное управление Астраханской епархии, осмотрел бывший Благовещенский Новодевичий женский монастырь Астрахани, а также побывал в Казачьем кадетском корпусе имени атамана И.А. Бирюкова, где освятил накупольный крест для строящегося храма в честь Донской иконы Божией Матери.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской, Нижегородской, Выборгской, Шадринской, Курганской, Смоленской, Калининградской, Новороссийской, Ахтубинской и Астраханской епархий.

3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Курганскому и Белозерскому Иосифу, митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию, митрополиту Астраханскому и Камызякскому Никону, митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору, архиепископу Калининградскому и Балтийскому Серафиму, епископу Выборгскому и Приозерскому Игнатию, епископу Новороссийскому и Геленджикскому Феогносту, епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Антонию, епископу Шадринскому и Далматовскому Владимиру, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Н.Н. Цуканову, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских, губернатору Калининградской области А.А. Алиханову, губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, губернатору Астраханской области А.А. Жилкину, губернатору Курганской области А.Г. Кокорину, губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву, губернатору Смоленской области А.В. Островскому, губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, бывшему губернатору Нижегородской области В.П. Шанцеву — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 75

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о трехсторонней встрече религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшей в Москве 8 сентября 2017 года.

Справка:

8 сентября 2017 года в Московском Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Святейшего Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде. Встреча явилась продолжением начавшегося в 1988 году миротворческого диалога, направленного на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Участники встречи подписали совместную декларацию, в которой призывают стороны конфликта сделать конкретные шаги к примирению, избегать обстрелов, обеспечить безопасность мирных граждан, позаботиться о сохранении святынь, оберегать молодое поколение от агрессии и взаимной вражды. В заявлении отмечено, что трехсторонние миротворческие усилия духовных лидеров позволили избежать перехода конфликта в межрелигиозное русло, оказали положительное влияние на ход переговоров.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение в связи с проведением в Москве трехсторонней встречи духовных лидеров России, Азербайджана и Армении.

2. Отметить важность совместной миротворческой деятельности духовных лидеров трех стран, направленной на достижение межрелигиозного мира и стабильности в Кавказском регионе.

3. Принять к сведению совместную декларацию участников встречи.

ЖУРНАЛ № 76

СЛУШАЛИ:

Рапорт архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна с предложением образовать новую епархию на территории Республики Марий Эл.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах городского округа Волжск, а также Волжского, Куженерского, Мари-Турекского, Моркинского, Новоторъяльского, Параньгинского и Сернурского районов Республики Марий Эл ― Волжскую епархию, выделив ее из состава Йошкар-Олинской епархии.

2. Правящему архиерею Волжской епархии иметь титул «Волжский и Сернурский».

3. Епископом Волжским и Сернурским избрать игумена Феофана (Данченкова), клирика Скопинской епархии.

4. Место наречения и хиротонии игумена Феофана (Данченкова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

― О чем и послать соответствующий указ.

5. Образовать в пределах Республики Марий Эл Марийскую митрополию, включающую в себя Йошкар-Олинскую и Волжскую епархии.

6. Главой Марийской митрополии назначить Преосвященного Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна.

ЖУРНАЛ № 77

СЛУШАЛИ:

Рапорт митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы о назначении ему викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Чебоксарской епархии с титулом «Мариинско-Посадский» избрать иеромонаха Игнатия (Суранова), клирика Чебоксарской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Игнатия (Суранова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

― О чем и послать соответствующий указ.

ЖУРНАЛ № 78

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о его посещении Ярославской митрополии.

Справка:

В связи с исполняющимся в 2017 году 30-летием со дня передачи Русской Православной Церкви до того закрытого и порушенного Толгского женского монастыря, с чего началась эпоха возрождения Церкви, на имя Святейшего Патриарха и всея Руси Кирилла поступило обращение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона и временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области с приглашением на торжества, намеченные на 20-21 августа 2017 года. Ввиду того, что в эти даты Его Святейшество традиционно посещает Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, он благословил митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возглавить праздничные мероприятия в Толгской обители.

В воскресный день 20 августа митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил Божественную литургию на Соборной площади монастыря в сослужении клириков Ярославской епархии. На богослужении, в частности, присутствовали члены Попечительского совета по возрождению святыни ― полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов и помощник Президента Российской Федерации И.Е. Левитин, временно исполняющий губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова.

Днем 20 августа в святых вратах монастыря митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия встретили митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, настоятельница монастыря игумения Варвара и члены Попечительского совета — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, помощник Президента И.Е. Левитин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Н.П. Овсиенко. Перед вечерним богослужением почитаемый список Толгской иконы Божией Матери был доставлен в обитель крестным ходом из Успенского кафедрального собора г. Ярославля. Толгская икона ежегодно приносится на несколько месяцев в Успенский кафедральный собор. Перед празднованием дня памяти Толгской иконы Божией Матери список возвращается в обитель. Крестный ход, совершаемый ежегодно 20 августа, установлен в память о возвращении святыни в Толгский монастырь.

Божественную литургию 21 августа, в день праздника, и молебен совершили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феодор. За литургией вместе с многочисленными паломниками молились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Н.П. Овсиенко, игумения Варвара с сестрами, игумении обителей епархий Ярославской митрополии и других епархий Русской Православной Церкви, которые возрастали в Толгской обители.

По завершении крестного хода митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил Патриаршее послание участникам праздничных торжеств, посвященных 30-летию передачи Русской Православной Церкви Толгского женского монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Возблагодарить Господа за Его милости и предстательство Богоматери, явленные Введенскому Толгскому монастырю в минувшие 30 лет после его возвращения Русской Православной Церкви.

3. Выразить благодарность членам Попечительского совета Толгской обители во главе с его председателем полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе А.Д. Бегловым.

4. Благодарить митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, принявших участие в церковных торжествах в Толгской обители.

ЖУРНАЛ № 79

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшихся заседаниях Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 11 июля 2017 года (№№ 38 (320) — 60 (342)).

ЖУРНАЛ № 80

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского митрополичьего округа от 29 июня 2017 года (№№ 14-29).

ЖУРНАЛ № 81

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении устава Ташкентско-Узбекистанской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить устав Ташкентско-Узбекистанской епархии.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета, и рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о включении в общецерковный месяцеслов имен святых, ранее канонизированных Синодом Украинской Православной Церкви.

Справка:

Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, возглавляемая председателем Издательского совета митрополитом Калужским и Боровским Климентом, по согласованию с Синодальной комиссией по канонизации святых выдвинула предложение включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имена ряда святых, ранее канонизированных Синодом Украинской Православной Церкви.

Согласно решению Священного Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 66): «Если почитание местного святого выходит за пределы данной епархии, вопрос о его общецерковном прославлении выносится на суждение Священного Синода после изучения в Синодальной комиссии по канонизации святых. Решение об общецерковном прославлении принадлежит Архиерейскому Собору. В таком случае повторный чин канонизации не совершается».

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в повестку дня грядущего Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении святых, ранее прославленных Синодом Украинской Православной Церкви, согласно списку, представленному Комиссией по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви и Синодальной комиссией по канонизации святых.

ЖУРНАЛ № 83

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о канонизациях святителя Мардария (Ускоковича) и преподобного Севастиана (Дабовича), совершенных в Сербской Православной Церкви.

Справка:

Святитель Мардарий (Ускокович) — первый архиерей Сербской Православной Церкви в Северной Америке. Родился 22 декабря 1889 года в Подгорице (Черногория). Обучался в Волынской и Кишиневской духовных семинариях, затем в Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил в 1916 году. 3 июля 1917 года Святейшим Правительствующим Синодом назначен на должность начальника Сербской миссии в Америке, действовавшей в составе Алеутской и Североамериканской епархии. В 1925 году Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви единогласно избран на новоучрежденную американскую кафедру и 25 апреля 1926 года в Белграде рукоположен во епископа иерархами Сербской Православной Церкви во главе со Святейшим Патриархом Сербским Димитрием. Много потрудился для организации церковной жизни сербской православной диаспоры в Северной Америке, основал монастырь святителя Саввы Сербского в Либертивилле. Скончался 12 декабря 1935 года. 29 мая 2015 года решением Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви причислен к лику святых. День памяти ― 29 ноября /12 декабря. 16 июля 2017 года в Либертивилле (США) прошли торжества по случаю обретения мощей святителя Мардария, которые возглавил Святейший Патриарх Сербский Ириней.

Преподобный Севастиан (Дабович) Джексонский родился 9 июня 1863 года в Сан-Франциско в семье сербских эмигрантов. Обучался в Киевской и Санкт-Петербургской духовных академиях. Во время учебы в Санкт-Петербургской духовной академии в 1887 году принял монашеский постриг и был рукоположен в иеродиакона. В 1892 году был рукоположен в иеромонаха епископом Алеутским и Аляскинским Николаем (Зиоровым), под омофором которого развернул широкую просветительскую, миссионерскую и пастырскую работу в Вашингтоне, Калифорнии и Миннеаполисе. В 1894 году для сербской общины в Джексоне (Калифорния) построил храм во имя святителя Саввы Сербского, при котором был создан первый сербский национальный приход в Америке. В 1905 году святителем Тихоном, Патриархом Всероссийским (в то время ― епископом Алеутским и Североамериканским), возведен в сан архимандрита и назначен начальником новоучрежденной Сербской Духовной миссии, действовавшей в составе Алеутской и Североамериканской епархии. В годы Второй Балканской (1912-1913) и Первой мировой войн (1914-1918) служил капелланом в Сербской армии. Последние годы жизни провел на покое в Жичском монастыре, где преставился 30 ноября 1940 года. 29 мая 2015 года решением Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви причислен к лику святых. День памяти ― 17/30 ноября.

5 сентября 2015 года в Альгамбре (США, штат Калифорния) Святейший Патриарх Сербский Ириней возглавил торжества по случаю прославления святителя Мардария и преподобного Севастиана. В торжествах принял участие управляющий Патриаршими приходами в США епископ Наро-Фоминский Иоанн.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С благодарением Господу принять известие о прославлении в лике святых епископа Мардария (Ускоковича) и архимандрита Севастиана (Дабовича).

2. Включить имя святителя Мардария в месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования его памяти 29 ноября /12 декабря.

3. Включить имя преподобного Севастиана Джексонского в месяцеслов Русской Православной Церкви с определением празднования его памяти 17/30 ноября.

ЖУРНАЛ № 84

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездках в Грецию, Ливан, на Кипр, в Турцию, Италию и Великобританию.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа 2017 года председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посетил XXXVIII форум «Встреча за мир между народами» в г. Римини (Италия), ежегодно организуемый католической ассоциацией мирян «Общение и освобождение», и выступил с докладом на тему «Роль Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. в возрождении Русской Православной Церкви».

4 сентября митрополит Волоколамский Иларион посетил Афины, где встретился с Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом. Обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений между Русской и Элладской Православными Церквами.

С 5 по 8 сентября на острове Лерос (Греция) прошло заседание Координационного комитета Смешанной комиссии по богословскому диалогу между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью, в котором принял участие митрополит Волоколамский Иларион. По результатам работы Координационный комитет сформулировал две новые темы православно-католического богословского диалога: «На пути к единству в вере: богословские и канонические вопросы» и «Соборность и примат во II тысячелетии и в наше время». Смешанные редакционные комиссии должны подготовить проекты двух документов к следующему заседанию Координационного комитета, намеченного на конец 2018 года. В связи с принципиальной позицией представителя Русской Православной Церкви решено, что в обоих документах будет затронута тема унии, до сих пор остающаяся болезненной для православно-католических отношений.

С 14 по 17 сентября председатель Отдела внешних церковных связей посетил Ливан. Состоялась встреча с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, на которой обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке и конкретные шаги по оказанию поддержки христианскому населению. Митрополит Иларион также встретился с маронитским Патриархом Бешарой Бутросом ар-Раи, Президентом Ливана М. Ауном и Премьер-министром Ливана С.Р. Харири. Во время прошедших встреч основной темой обсуждения было положение христиан в регионе. В ходе посещения города Захле 17 сентября митрополит Иларион принял участие в торжествах по случаю 40-летия служения митрополита Филиппопольского Нифона в должности представителя Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси.

18 сентября председатель Отдела внешних церковных связей прибыл на Кипр, где встретился с Блаженнейшим Архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостомом II. Обсуждались вопросы укрепления братских связей между Русской и Кипрской Православными Церквами.

19 сентября митрополит Волоколамский Иларион посетил Турцию. В Стамбуле состоялась встреча Его Высокопреосвященства со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой обсуждались вопросы развития отношений между Константинопольской и Русской Православными Церквами.

22 сентября председатель Отдела внешних церковных связей возглавил делегацию Русской Церкви на заседании Координационного комитета по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Церковью Англии в Лондоне. В тот же день в Посольстве Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии состоялся международный симпозиум на тему «Христианское будущее Европы», на котором владыка Иларион выступил с докладом. Иерарх также провёл в Лондоне презентацию английского перевода книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покаяния».

25 и 26 сентября митрополит Волоколамский Иларион совершил рабочую поездку в Ватикан, где 25 сентября встретился с почетным Папой Римским Бенедиктом XVI и преподнес ему первый экземпляр его книги «Богословие литургии», изданной на русском языке Благотворительным фондом святителя Григория Богослова.

26 сентября состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей с Папой Римским Франциском. От имени Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Волоколамский Иларион тепло поблагодарил понтифика за принесение мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, в Москву и Санкт-Петербург в мае-июле этого года. Председатель Отдела внешних церковных связей рассказал главе Римско-Католической Церкви о том значении, которое имело пребывание мощей святителя в России для Русской Православной Церкви и для развития православно-католических отношений. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание было уделено ситуации на Украине, а также совместным действиям православных и католиков по защите христиан Ближнего Востока.

В тот же день в Папском совете по содействию христианскому единству председатель Папского совета кардинал Курт Кох и председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион возглавили четвертое заседание Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Святым Престолом. В заседании приняли участие председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон и управляющий приходами Московского Патриархата в Италии епископ Богородский Матфей. Члены Рабочей группы рассмотрели ряд совместных проектов, предложенных к реализации в 2017-2018 годах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 85

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о переговорах с Государственным секретарем Святого Престола кардинала Пьетро Паролина.

Справка:

С 20 по 24 августа 2017 года по приглашению Министерства иностранных дел Российской Федерации Россию с официальным визитом посетил Государственный секретарь Святого Престола кардинал П. Паролин. В ходе визита у кардинала состоялись встречи с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и министром иностранных дел С.В. Лавровым.

21 августа прошла встреча председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона с кардиналом П. Паролином.

22 августа в Даниловской резиденции кардинала и сопровождающую его делегацию принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Московским Патриархатом и Римско-Католической Церковью, а также проблемы, представляющие взаимный интерес. Была отмечена близость позиций Русской Православной Церкви и Святого Престола по ситуации на Ближнем Востоке и Украине. Стороны подчеркнули необходимость развития двустороннего сотрудничества по защите христиан в ближневосточном регионе, достижению мира на Украине и отстаиванию традиционных христианских ценностей в секулярном обществе.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, об учреждении Рабочей группы по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии.

Справка:

3 июля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Рабочей группы Русской Православной Церкви и Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии для обсуждения финского церковного документа «Доклад относительно поправки к закону [Финляндской Республики] о браке», в котором констатируется, что, несмотря на изменения в государственном законодательстве, Евангелическо-лютеранская церковь и впредь будет благословлять только те браки, которые соответствуют традиционному библейскому пониманию.

По итогам этой встречи было сделано предложение сформировать Рабочую группу по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сформировать Рабочую группу по сотрудничеству Русской Православной Церкви с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии.

2. Со стороны Русской Православной Церкви определить следующий состав рабочей группы:

1) архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, ― сопредседатель комиссии;

2) протоиерей Владимир Хулап, проректор Санкт Санкт-Петербургской духовной академии;

3) протоиерей Димитрий Юревич, заведующий кафедрой библеистики Санкт-Петербургской духовной академии;

4) иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей;

5) Е.С. Сперанская, консультант Отдела внешних церковных связей, преподаватель Московской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 87

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о третьем заседании совместной рабочей группы Русской Православной Церкви и Управления по делам религии Турецкой Республики.

Справка:

10 июля 2017 года в Москве состоялось третье заседание рабочей группы по взаимодействию Русской Православной Церкви и Управления по делам религии Турецкой Республики.

В заседании приняли участие: председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (глава делегации), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе, секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей священник Димитрий Сафонов, преподаватель Московской духовной академии священник Алексий Забелин, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований И.А. Свистунова. Со стороны Управления по делам религии Турции: председатель Департамента внешних связей доктор Селим Аргун, член Высокого совета профессор Хюсейн Иылмаз, начальник Отдела стран Евразии Кемаль Хаккы Кылыч, специалисты Управления Хюссейн Коч и Омер Фарук Савуран, а также советник Посольства Турции в России Мурат Дикмен.

Стороны обсудили проблемы экстремизма и терроризма, методы преодоления и профилактики конфликтов. Прозвучали предложения о развитии и повышении качества религиозного туризма в Турции. Участники рассмотрели пути взаимодействия в академической сфере.

Рабочая группа Русской Православной Церкви и Управления по делам религии Турции была создана по итогам встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Управления по делам религии Турции Мехметом Гёрмезом в 2011 году. Первое заседание Группы состоялось в 2012 году в Турции, второе ― в 2014 году в России.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно критериев формирования епархиальных Соборов святых.

Справка:

Священный Синод в заседании от 26 июля 2010 года (журнал № 65) определил: «В состав епархиального Собора святых включать подвижников, основным местом подвигов, либо местом погребения которых является данная епархия».

Со времени принятия этого решения перечни святых в некоторых епархиальных Соборах святых перестали соответствовать новым границам епархий. В связи с этим Синодальная комиссия по канонизации святых внесла предложение, чтобы там, где учреждена митрополия, почитание Собора святых благословлялось для всей митрополии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить следующий порядок формирования епархиальных Соборов святых и Соборов святых митрополий:

в митрополиях может быть благословлено почитание Собора святых митрополии;

почитание епархиального Собора святых может быть благословлено в епархиях, не входящих в состав митрополий;

в Собор святых митрополии или в епархиальный Собор могут быть включены имена подвижников, которые в течение значительного периода времени подвизались в границах данной митрополии или епархии, либо местом погребения которых является данная митрополия или епархия;

имена святых могут быть внесены в несколько различных епархиальных Соборов святых (или Соборов святых митрополий);

при включении в Собор святых митрополии или в епархиальный Собор святых следует учитывать исторические свидетельства особого почитания подвижника в данной митрополии или епархии, а также вклад, внесенный им в епархиальную жизнь.

2. Сохранить ранее сложившуюся практику, в соответствии с которой Соборы святых епархий (митрополий) утверждаются Патриархом Московским и всея Руси по представлению епархиального архиерея (главы митрополии) после изучения вопроса в Синодальной комиссии по канонизации святых.

ЖУРНАЛ № 89

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о порядке зачисления студентов, отчисленных ранее из духовного учебного заведения, в другие духовные учебные заведения Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Указать администрациям духовных учебных заведений на необходимость получения разрешения Учебного комитета при решении вопроса о зачислении студента, отчисленного ранее из какого-либо духовного учебного заведения.

2. Учебному комитету разработать механизмы осуществления данного решения и представить на утверждение Высшего Церковного Совета.

ЖУРНАЛ № 90

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Леонида Калинина, председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, о порядке внутрицерковного профессионального контроля и сопровождения проектов реставрации в епархиях Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения и утверждения проектов реставрации церковных памятников на территории Российской Федерации.

2. Поручить Управлению делами Московской Патриархии направить в епархии разъяснения к упомянутому Положению и рекомендации, сформулированные Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации и одобренные Священным Синодом.

ЖУРНАЛ № 91

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Леонида Калинина, председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, о порядке внутрицерковного профессионального контроля и сопровождения проектов храмоздательства в епархиях Русской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать епархиальным архиереям учреждать во вверенных им епархиях, где это возможно, должность епархиального архитектора, с назначением на эту должность лиц, имеющих профессиональное архитектурное образование, и при согласовании назначения с Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

2. Считать допустимым совмещение должностей епархиального древлехранителя и епархиального архитектора при условии наличия у назначаемого на эту должность лица профессионального архитектурно-художественного образования.

3. Утвердить:

а. Положение о порядке рассмотрения и утверждения проектных и строительных работ нового храмоздательства и строительства церковных зданий и сооружений;

б. Положение о епархиальном архитекторе (для епархий на территории Российской Федерации).

4. Управлению делами Московской Патриархии определить сроки вступления в действие настоящего постановления.

ЖУРНАЛ № 92

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о желательности внесения изменений в Положение о наградах Русской Православной Церкви.

Справка:

Положение о наградах Русской Православной Церкви было утверждено Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 года (пункт 6 Постановлений).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в повестку дня грядущего Архиерейского Собора обсуждение возможных изменений в Положение о наградах Русской Православной Церкви.

2. Поручить Управлению делами Московской Патриархии заблаговременно разослать Преосвященным членам Архиерейского Собора проект новой редакции Положения о наградах Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 93

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, и прошение Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия о назначении на должность ректора Владимирской духовной семинарии священника Андрея Сидорова.

Справка:

Священный Синод в заседании от 29 июля 2017 года (журнал № 66) определил: «В связи с прошением Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия:

Освободить протоиерея Георгия Горбачука от должности ректора Владимирской духовной семинарии;

Председателю Учебного комитета архиепископу Верейскому Евгению представить до 1 сентября 2017 года на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси кандидатуру на должность ректора Владимирской духовной семинарии».

По представлению Преосвященного архиепископа Евгения к началу 2017/2018 учебного года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющим обязанности ректора Владимирской духовной семинарии священника Андрея Сидорова, ранее занимавшего должность проректора указанной семинарии.

В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви (V.27.б) и уставами семинарий ректоры этих учебных заведений назначаются Священным Синодом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Ректором Владимирской духовной семинарии назначить священника Андрея Сидорова.

ЖУРНАЛ № 94

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Верейского Евгения, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступившего прошения епископа Муромского и Вязниковского Нила относительно создании Центра подготовки церковных специалистов в Муромской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредить в Муромской епархии Центр подготовки церковных специалистов.

ЖУРНАЛ № 95

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о расширении состава Синодальной богослужебной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Синодальной богослужебной комиссии Преосвященного архиепископа Берлинского и Германского Марка и Преосвященного епископа Каракасского и Южно-Американского Иоанна.

ЖУРНАЛ № 96

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии монастырей и назначении/освобождении от должности игуменов и игумений монастырей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия открыть Спасский женский монастырь города Симбирска и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Сергию (Вотрину).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла освободить по состоянию здоровья архимандрита Пимена (Адарченко) от должности наместника мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма города Екатеринбурга.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия открыть Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь на острове Каменный в Кубенском озере Усть-Кубинского района Вологодской области и назначить на должность игумена этого монастыря игумена Дионисия (Воздвиженского).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Россошанского и Острогожского Андрея назначить иеромонаха Илию (Ждамирова) игуменом Воскресенского Белогорского мужского монастыря села Белогорье Подгоренского района Воронежской области.

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Муромского и Вязниковского Нила назначить монахиню Арсению (Москокову) игуменией Свято-Троицкого женского монастыря города Мурома.

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава освободить игумению Тавифу (Федорову) от должности игумении Введенского женского монастыря города Тихвина Ленинградской области и назначить на эту должность монахиню Павлу (Васюкову).

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Шахтинского и Миллеровского Симона назначить иеромонаха Алима (Неживова) на должность наместника Покровского мужского монастыря слободы Верхнемакеевка Кашарского района Ростовской области.

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира открыть Покровский Климовский мужской монастырь в селе Покровское Климовского района Брянской области и назначить на должность игумена этого монастыря иеромонаха Фотия (Жеребцова).

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Шуйского и Тейковского Матфея освободить игумена Вонифатия (Клименко) от должности игумена Воскресенско-Феодоровского мужского монастыря села Сергеево Шуйского района Ивановской области.

ЖУРНАЛ № 97

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Аргентинская и Южноамериканская епархия

Священника Максима Боярова, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Аргентинско-Южноамериканской епархии.

Священника Игоря Терентьева, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности клирика Аргентинско-Южноамериканской епархии и направить в распоряжение митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

Сурожская епархия

Принять в состав Сурожской епархии новообразованный приход в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в г. Брайтоне, Великобритания.

Патриаршие приходы в США

Священника Леонида Казакова, настоятеля Николаевского храма в г. Сан-Франциско, в связи с окончанием срока командировки освободить от должности клирика Патриарших приходов в США и направить в распоряжение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси