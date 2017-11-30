200 лет Покровскому храму Уфы отметили праздничным концертом

15 октября 2017 года в Покровском храме г.Уфы по окончании Божественной литургии состоялся большой праздник, посвящённый престольному празднику храма и знаменательному не только для прихода, но и всего города юбилею - 200-летию со дня постройки памятника архитектуры и истории города Уфы - Покровской церкви.

На концерте выступили учащиеся детской воскресной школы храма, которые исполнили тропарь, кондак и величание празднику Покрова и несколько песен, посвященных любви к Богу и Божией Матери, чем растрогали слушателей. Так же старшая группа воскресной школы для детей показала спектакль о чудесном сохранении иконостаса Покровского храма (он сохранился в первозданном виде, несмотря на то, что в советское время в храме был оборудован склад). Выступил на празднике и молодежный хор "Кириллица" под руководством Марии Шалагиной. Были исполнены песнопения, посвященные Божией Матери, и полюбившаяся многим песня «Верую» (музыка А. Флярковского, слова Н. Ломако).

Во время концерта звучали стихи и песни, посвященные матерям на русском и чувашском языках, так же были исполнены несколько традиционных танцев. Звучала и инструментальная музыка (флейта, скрипка, гитара).

Завершился праздник чаепитием и общим фото.

Елена бессмертнова

фото Тихона Петрова