Архиереи Башкортостанской митрополии поздравили ПЧЕЛИНЦЕВА В.А. с 70-летием

28 марта 2017 года в Уфе состоялся торжественный прием по случаю 70-летия Председателя Комитета Государственного Собрания - Курултая республики Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, председателя региональной общественной организации "Собор русских Башкортостана" ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ПЧЕЛИНЦЕВА.

Прием посетили архиереи Башкортостанской митрополии: митрополит Уфимский и Стерлитмаский НИКОН, епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ, епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ, другие религиозные деятели Башкортостана.

Во внимание к помощи храмам и монастырям епархий Башкортостанской митрополии, за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности, по ходатайству митрополита Никона, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ удостоил Пчелинцева В.А. ордена Русской Православной Церкви "Славы и Чести" III ст.

Глава митрополии вручил Виктору Александровичу патриаршую награду, а от себя - Архиерейскую грамоту, и поздравил с юбилеем.

фото М.Ергина