БПС «Преображение» провел викторину, посвященную Дню православной книги

19 марта 2017г. в сельском клубе п. Чесноковка Уфимского района активисты отряда Братства православных следопытов «Преображение» провели творческую викторину, посвященную Дню православной книги. Среди участников были 3-классники местной школы, учащиеся Воскресной школы Вознесенского храма и воспитанники Чесноковского детского дома.

Следопыты рассказали ребятам о древних книгах, о первопечатнике Иване Федорове, а главное – поделились своей любовью к чтению и даже спели об этом песню. Каждый следопыт руководил детской командой из 6 человек. Викторина состояла из разнообразных творческих и интеллектуальных заданий: нужно было попытаться разобрать славянский текст, исправить ошибки наборщика, изобразить патомимой русскую пословицу, ответить на вопросы о книгах и литературных героях и даже сочинить стихотворение. Ребята справились отлично. Было не только познавательно, но и весело. Члены команды-победителя получили в подарок «Закон Божий» для детей, а остальные – утешительные призы – маленькие детские молитвословы.

Нестерова М.Е.