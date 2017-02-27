Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на V Рождественских Парламентских встречах

26 января 2017 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на открытии V Рождественских Парламентских встреч, организованных в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Дорогие братья и сестры!

Сердечно всех вас приветствую и радуюсь возможности в очередной раз в рамках Рождественских Парламентских встреч обратиться к представителям законодательной власти нашей страны.

Добрая традиция встречаться в первый месяц нового года стала, несомненно, важным знаком развития российского гражданского общества, большая часть которого признает себя православными.

Для меня эта встреча также имеет особое значение, ибо я впервые выступаю перед депутатами нового, VII созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, среди которых присутствуют как опытные и давно знакомые нам политики, так и народные избранники, только начинающие свой путь государственного служения. Выражаю надежду на то, что новый состав Государственной Думы под руководством Вячеслава Викторовича будет трудиться продуктивно и ответственно.

Приветствую меры по совершенствованию внутренних механизмов функционирования Государственной Думы, которые позволили сделать законодательный процесс более открытым для участия представителей общественности. Обратная связь с теми, кто является адресатом принимаемых вами законов, в том числе с религиозными организациями, — непременное условие повышения эффективности российского парламентаризма. Подтверждаю готовность Русской Православной Церкви к диалогу с вами по любым вопросам, затрагивающим законные интересы народа, в том числе нашей паствы.

Свидетельством результативности наших встреч является активизация общественных дискуссий по темам нравственного, семейного характера, ценностей, связанных с просвещением, образованием, и многим другим. Отрадно, что в результате церковно-парламентского диалога мы находим взаимопонимание по целому ряду сложных вопросов, решение которых остается теперь делом формально-юридическим.

Принципиальное значение имеет тот факт, что выстроенная за два с лишним десятилетия в России система государственно-религиозного взаимодействия в полной мере соответствует закрепленному в Конституции принципу светскости государства. Следование данному принципу одинаково важно и для государственной власти, и для Русской Православной Церкви: государство и религиозные объединения не вмешиваются во внутренние установления друг друга. У меня не было ни одного случая, чтобы в течение моего служения в сане Патриарха кто-то из представителей государственной власти предпринял хоть малейшую попытку вторгаться в кадровую или иную политику Русской Церкви. Уверяю вас, что и у меня, и у моих собратьев нет никакого желания вторгаться в государственные дела, но есть нравственная ответственность Церкви, как, думаю, любой добронамеренной общественной организации, — выражать свое мнение в отношении всего того, что происходит в стране, и особенно того, что затрагивает внутреннюю, духовную жизнь людей. При этом светскость не является препятствием для диалога и соработничества. Как почетный председатель Межрелигиозного совета России хотел бы выразить обеим палатам парламента признательность от имени всех традиционных религиозных общин России за готовность и способность слышать и учитывать интересы верующих. Рад, что представители этих общин сегодня вместе со мной посещают Государственную Думу.

Высоко оцениваю уровень взаимодействия депутатов и представителей христианских общин России в рамках работы Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Убежден, что данное объединение законодателей (созданное, что важно подчеркнуть, на внепартийной основе) способно придать стимул законотворческой деятельности, направленной на защиту традиционных ценностей, одинаково важных для депутатов и избирателей, независимо от их политических предпочтений.

***

Довольно часто в последнее время звучат призывы к формулированию общенациональных идей, определяющих вектор развития государства и общества. Это отражает естественное развитие гражданского сознания. Убежден, что во многом это происходит благодаря принципам, закрепленным в нашей Конституции. Именно они вызвали к жизни гражданскую активность, стали основой для защиты национальной исторической памяти от попыток ее искажения и поругания, для защиты духовного и культурного наследия нашего народа.

Вместе с тем важно понимать, что разговор о национальной истории и культуре невозможен вне духовно-нравственного контекста. В противном случае он рискует превратиться в сплошную демагогию, основанную на подмене смыслов.

Не существует государства без идейного стержня, и сегодня разговор об идеологии и политических приоритетах не может быть оторван от размышлений о культурных и духовных основаниях нашего общества.

В современном мире присутствует множество идеологий, в основе которых лежат разные мировоззрения. Но я глубоко убежден в том, что чаяниям и интересам народа действительно отвечают лишь те принципы, которые зиждутся не на искусственно конструируемых идеологиях, но проистекают из нравственной природы человека. Нравственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этой последовательности, если бы закон не обуславливался нравственностью, то мы жили бы в страшной системе межчеловеческих отношений. Закон признается справедливым или несправедливым только тогда, когда он отвечает нравственному чувству людей. И тот кризис, в том числе законодательный, который поражает сейчас некоторые страны, отрывающие закон от нравственности или поставляющие нравственность в зависимость от закона, — когда граждан принуждают к тем или иным поступкам в силу закона, принятого вопреки нравственному чувству, — это вызов всему цивилизационному развитию. Такие игры с человеческой цивилизацией не могут быть безобидными.

Бережное отношение к истории и сохранение исторического наследия — это зримое свидетельство готовности общества к усвоению уроков прошлого. Если мы будем учитывать опыт наших предков, и в частности, что очень важно для нашей страны, осознаем причины войн, междоусобиц, революций, мы сможем и в будущем не повторить роковых ошибок.

Еще в 2014 году Всемирный русский народный собор предложил концепцию примирения истории, призвав наше общество признать, что, какими бы ни были в нашем прошлом трудности или достижения, это нáш опыт, это болезненные уроки или примеры для подражания. Особенно актуален этот разговор в связи со 100-летием крушения Российской империи и известных революционных событий, за которыми последовали жесткие попытки отказаться от национальной духовной традиции.

Думается, что из истории ХХ века мы можем извлечь немало полезных уроков. Будучи свидетелем и даже участником многих общественных дискуссий, хотел бы выразить уверенность в том, что настоящий ученый умеет сохранять беспристрастность по отношению к любому историческому персонажу или периоду, а дилетант будет пытаться подверстать историю под свои представления, под существующие в его голове штампы и стереотипы, даже когда все это прямо противоречит историческим фактам. Цель первого — обогатить своих слушателей и стимулировать диалог, цель второго — добиться признания своей позиции, даже если она защищается по принципу «если факты противоречат теории, тем хуже для фактов». Следствием подобного подхода часто становится разделение людей и противопоставление их друг другу.

Василий Осипович Ключевский как-то отметил, что «история — это надзирательница, которая ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков»[1]. Продолжая мысль этого выдающегося отечественного историка, хотел бы добавить: невежество в истории делает человека легко манипулируемым, склонным к однобоким оценкам и искажению фактов.

Отличительными особенностями истории и культуры нашей страны являются многовековой опыт добрососедства, межнационального и межрелигиозного диалога, согласие народов, объединенных в историческую Русь. Представляется, что наша национальная культура немыслима без стремления к народному единству, справедливости и миру. Именно поэтому столь болезненно мы переживаем любые нестроения в жизни народов, объединенных с нами общей историей и духовно-нравственными ценностями.

Украина сегодня переживает очень сложный этап в своей истории. Нестроения внутри страны сказываются и на российско-украинских отношениях, что во многом обусловлено — и это уже ни для кого не секрет — действиями внешних сил. Но народы России и Украины, переживающие ныне во взаимоотношениях серьезные испытания, призваны вопреки всему сохранить братское общение и единство, проявить стойкость и не позволить геополитическим жерновам перемолоть нашу многовековую духовно-культурную общность.

Для меня как Предстоятеля Церкви события на Украине отзываются в сердце большой болью и печалью, ведь я являюсь Патриархом не только России, но и Украины, и Беларуси, и всех других стран, входящих в каноническую ответственность Московского Патриархата. Русская Православная Церковь — это не Церковь Российской Федерации, но Церковь многих народов, объединенных историей, духовными и культурными истоками, общими нравственными ценностями.

Что же мы видим сегодня? Мы видим, как с использованием самых изощренных технологий и средств между русскими и украинцами с поистине диавольским искусством обильно сеются семена розни и вражды, попирается наша общая историческая память, делается все, чтобы, погрузившись в эту атмосферу страстей и безумной ненависти, позабыть о том, сколь много значат для наших народов многовековая история и кровные связи нашего братства — братства, которое основывается на том, что русские и украинцы вместе молятся Богу, чтут общих святых, принадлежат к единой Церкви. Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое — равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, что бы ни происходило на международной арене. В семье народов исторической Руси нет лишних братьев.

Я убежден, что невозможно понять душу и мотивы поступков русского человека без глубокого изучения российской истории. События Крещения Руси, когда великий князь Владимир поставил христианские ценности в центр жизни народа и государства, стали основанием для формирования нового общества на просторах Руси — общества, построенного на стремлении к небесному, к высоким духовным идеалам, к живому и непрерывному поиску Бога. Конечно, историки-прагматики сказали бы также, что христианизация нашей страны впоследствии послужила также формированию единого государства, дальнейшему развитию государственной системы. Но на мой взгляд, основополагающим является то, что христианские духовно-нравственные ценности легли в основу самосознания и национальных культур многих народов исторической Руси.

Что же составляет основу мировоззрения нашего народа? Что русский человек считает приоритетом в своем отношении к миру? Прежде всего — это отношение к ближнему. Человек, открытый к своему ближнему, готовый к самоотвержению, способен на совершение подвига.

Важное место в мировоззрении нашего народа занимает еще один евангельский идеал — идеал целомудрия. А что же это такое? Церковь учит нас, что целомудрие есть в первую очередь «здравый (то есть целостный) образ мыслей»[2], направленный на сохранение и укрепление целостности человеческой личности. А в чем заключается эта целостность? Целостность заключается в единстве с Божественным замыслом о человеке и мире. Иными словами, цельный человек стремится выстраивать свою жизнь в соответствии с Божественным законом. Почему это так важно? Как не устоит то царство, которое разделится в себе, так не устоит и та личность, которая внутренне разделена противоречиями, конфликтами, двойной жизнью, лицемерием и ложью. Это всё трещины на человеческой личности. Здание может стоять долгие годы, и вдруг — землетрясение. Если здание целостное, если конструкция не повреждена, то оно выдержит. Точно так же и наша человеческая жизнь. Пока всё спокойно, вроде ничего и не происходит. И вдруг землетрясение, которое сотрясает нашу личную, семейную, общественную, государственную жизнь, — и тогда рушатся личности дезинтегрированные, лишенные целостности. Поэтому, когда мы говорим о целомудрии, мы говорим не только о личной этике. Мы говорим о чем-то гораздо большем — о способности человека оставаться человеком и осуществлять свою высокую миссию вне зависимости от потрясений исторического контекста.

А почему мы говорим об этом именно сейчас? Да потому что целостность человека — это залог его жизненного успеха и нравственного совершенствования.

Происходящее в этих стенах законотворчество призвано иметь своей целью защиту духовной и культурной самобытности нашего народа, его мировоззрения и представлений о справедливости. Думается, что главная забота ответственного политика должна состоять в создании условий для защиты человеческой личности, обеспечения ее духовно-нравственного развития и соответствующего развития общества, особенно в условиях навязывания ложных ценностей.

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Сегодня мы видим очевидные трансформации в отношениях между народами и государствами. Не хотел бы давать категоричных оценок происходящему в мировой политике, однако убежден, что будущее международных отношений зависит от трезвой оценки всеми участниками вызовов, ставящих под угрозу мир и само существование человека.

Ни для кого не секрет, что получивший в наши дни заметное распространение религиозный фундаментализм связан с комплексом очень различных факторов. Не последним из них являются попытки навязывания антирелигиозных систем — враждебных, агрессивных, радикальных, которые нередко провоцируют ответный радикальный религиозный ответ.

Мы с сожалением отмечаем факт агрессивной эксплуатации религиозных чувств в разных странах мира. Экстремизм и терроризм под религиозными лозунгами, являясь плодом такой эксплуатации, стали инструментами политики, что только усугубляет проблемы и отдаляет мировое сообщество от преодоления существующих разделений.

Ситуация в международных отношениях не оставляет равнодушным никого. Сегодня Русская Православная Церковь и другие традиционные религии используют все свои возможности и авторитет для объединения здоровых сил общества в борьбе за мир и справедливость. Лидеры мировых религий совершенно единодушны во мнении о том, что попытки политического манипулирования в мировоззренческой сфере совершенно недопустимы. В этом суждении мы опираемся на наш богатый исторический опыт.

Как вы знаете, в прошлом году состоялась моя встреча с главой Римско-Католической Церкви Папой Римским Франциском. Значительная часть нашей встречи была посвящена возможным усилиям на мировой арене с целью достижения мира между народами. Однако не менее важными нам представляются вопросы общественной нравственности, от которых напрямую зависит будущее всего мирового сообщества.

Мы открыто заявляем: вторжение нигилистически и откровенно антирелигиозно настроенной политики в сферу личной и семейной нравственности чревато деградацией общества и способно привести к катастрофическим последствиям.

Популярный в некоторых государствах принцип зависимости общественной жизни от диктата различного рода меньшинств приводит к ценностной дезориентации многих людей, принятию ими на себя нравственно сомнительных или асоциальных моделей поведения.

Культ потребления, в основе которого лежит стремление к максимизации удовольствия, до неузнаваемости меняет человека, превращает образ и подобие Божие в бездушный механизм по борьбе за материальные блага и услуги. И самое страшное происходит тогда, когда этот культ проникает в сферу живых человеческих чувств, как, например, любовь или дружба, и привносит в эти высокие чувства потребительское отношение по принципу «ты мне — я тебе», а если нет такого обмена, то нет ни любви, ни дружбы.

На эти и многие другие современные вызовы лидеры мировых религий стремятся дать достойный убедительный ответ, показывая пример взаимоуважительного диалога и совместного поиска механизмов защиты традиционных ценностей. Я бы хотел еще раз поблагодарить моих собратьев — руководителей и представителей традиционных религий России — за то, что межрелигиозный диалог в России являет нам такой пример.

Этот диалог не предполагает богословских компромиссов, его участники продолжают оставаться на своих вероучительных позициях, но общее понимание угроз традиционным ценностям помогает сплотить силы для совместного противостояния злу.

Полагаю, что парламентарии и все государственные деятели призваны возвыситься над идеологическими и политическими разногласиями и, прежде всего, находить в себе силы для совместной плодотворной работы во благо общества и будущих поколений.

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Каждый из вас был избран народным волеизъявлением и несет ответственность за осуществление чаяний избравшей его части общества. На вас возлагаются большие надежды: люди ждут, что при вашем участии будет облегчена их жизнь, созданы условия для удовлетворения базовых потребностей: в жилище, в возможности честно трудиться, получать за это справедливое вознаграждение, создавать семью, растить и обучать своих детей.

Служение народу — это всегда огромная моральная ответственность для того, кто облечен властью, и на этом пути очень важно вовремя отсекать чрезмерные личные пристрастия или так называемые корпоративные интересы, если они противоречат интересам народа, общенациональным интересам. Конечно, законотворчество находится в определенной зависимости от человеческого фактора, из-за этого не лишено ошибок и неточностей. В работе над такими ошибками, в процессе разработки новых норм законодательства, необходимо проявлять мудрость, взвешенность, рассудительность, остро чувствовать нужды других людей, их проблемы и заботы.

Как и любой человек, парламентарий подвергается искушениям в своей работе. Медийный эффект и цитируемость далеко не всегда являются реальным показателем качества. К сожалению, иногда информационные инструменты используются исключительно для создания внешнего образа государственного деятеля, его популяризации, однако печально, если за внешним образом скрывается пустота или, что еще хуже, безразличие. Поверьте, люди все прекрасно видят. Я очень люблю общаться с простыми людьми, и иногда заходит разговор о политике и политических деятелях. Я в буквальном смысле слова потрясен оценками, которые люди дают политическим деятелям. Всякий, приходящий на служение народу, должен осознавать это. Со временем, в силу разных трудностей и обстоятельств, в человеке может произойти личностная трансформация или переоценка ценностей. В этот момент важно найти в себе силы быть честным перед собой и теми, кто возлагает на вас свои надежды.

Пожалуй, одно из самых серьезных искушений государственного служения любого уровня — это коррупция. Хотел бы особо подчеркнуть: Православие несовместимо с нравственным релятивизмом, одним из проявлений которого в современном обществе является коррупция. Коррупция — это тяжелая духовная болезнь. Невозможно быть по-настоящему верующим, ходить в храм, участвовать в приходской и даже общецерковной жизни и при этом брать взятки или наживаться за счет нечестных финансовых операций. Бог ждет от нас изменения своей жизни, а не формального пожертвования на церковные нужды. Бога невозможно купить подаянием. Ему нужно исправление человека, чтобы его жертва была символом подлинного покаяния в содеянных грехах.

И последнее, что бы хотел сказать. Когда вы сталкиваетесь с проблемой — не упускайте шанса и времени для ее решения. Если сегодня мы упустим благоприятную возможность, завтра и в последующие времена про нас будут говорить: это были пустословы, оставившие решение проблем будущим поколениям.

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Хотел бы затронуть ряд актуальных вопросов, на мой взгляд требующих безотлагательных действий.

Признавая непреходящее значение и высокую ценность жизни как Божиего дара, Церковь неустанно призывает власть и общество к возвращению к нравственному установлению, исключающему возможность лишения жизни нерожденных младенцев. Это не революционное изменение, а возвращение к норме жизни, без которой немыслимо счастье женщин и мужчин, невозможно будущее нашего народа. Жизнь, сохраняемая в материнской утробе, не может быть препятствием к чьему-либо материальному благополучию, — это фантом, это миф. Собственно, здесь определяющую роль играет понимание человеком самого благополучия. Но сегодня в жизни нашего общества, увы, действует циничный принцип: ради личного благополучия многие люди жертвуют жизнями своих потомков.

Мне приходилось неоднократно поднимать данный вопрос на самых разных государственных уровнях, в том числе и в этих стенах, и, слава Богу, мы наблюдаем определенный прогресс. Однако, продолжая получать тысячи писем от верующих с просьбой призвать власти к решению проблемы абортов, прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления.

Многие эксперты сходятся во мнении, что одной из причин демографических проблем в нашей стране является экономический фактор, несогласованность системы социального обеспечения. Полагаю, нам всем, обществу и властям, необходимо сообща вырабатывать целый комплекс мер поддержки материнства и детства, найти новые механизмы, содействующие сохранению зачатой жизни.

Разумеется, жизнь ребенка ценна не только в материнской утробе. Огромную важность имеет вопрос повышения уровня доступности образовательных учреждений и организации образовательного процесса, и не только в рамках программы средней школы. Я вспоминаю то время, когда в стране были бесплатные кружки, спортивные секции, которые отвлекали детей и молодежь от дурных поступков на улице, от влияния неблагоприятной среды. Нам нужно делать все более и более доступной внеурочную занятость наших детей.

Создание условий для уменьшения количества абортов предполагает поощрение многодетности, в том числе материальными средствами. В прошлом году претерпела изменения система взимания налога на имущество физических лиц. Действующей редакцией Налогового кодекса установлено 15 категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на недвижимость. Многодетным семьям, к сожалению, не нашлось места среди льготных категорий. Мне известно, что на местном уровне органы власти могут установить льготу по этому налогу для многодетных, но этим правом воспользовались всего лишь несколько регионов. Укрепление семей, в том числе материальное, — это общенациональная задача, и поэтому я призываю пересмотреть список льготных категорий граждан на уровне федерального закона, добавив туда многодетные семьи с невысоким достатком.

Сейчас в России действует норма о неприкосновенности единственного жилья должника, на которое не может быть обращено взыскание кредитора. То есть человека, задолжавшего деньги, невозможно выселить на улицу. В настоящее время звучат предложения пересмотреть эту норму, дав право судебным приставам продавать квартиры должников, у которых жилплощадь больше нормы на человека. А им оставлять только положенный минимум квадратных метров после реализации квартиры с торгов. Убежден, что подобные изменения нравственно недопустимы, ибо подобные действия могут привести к тому, что в конечном итоге человек, и так запутавшийся в сложных обстоятельствах, окажется на улице — а это прямой путь к опасному асоциальному образу жизни, который ведут все бездомные люди.

Многие семьи в нашей стране пострадали от так называемых микрокредитов. Я знаю, что вы хорошо владеете этой темой, но считаю своим долгом тоже сказать несколько слов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы предоставляются чаще всего малообеспеченным людям, которым 3-5 тысяч не хватает до зарплаты. Они берут кредит, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Эти займы предоставляются без формальностей, но под огромные проценты, доходящие до нескольких сотен. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика — ростовщичество в самом хищническом своем проявлении. Нередко подобные кредиты даются страдающим алкогольной или наркотической зависимостью. Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества. Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. В дореволюционной России людей, которые наживались за счет бедняков, метко называли мироедами. Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающими саму идею общественной справедливости. Мне известно, что уже предпринят ряд мер по ограничению деятельности микрофинансовых организаций. Полагаю, эта работа должна быть продолжена. Взимание огромных процентов усугубляет общественное разделение и должно быть остановлено силой закона, который еще со времен античности называется искусством добра и справедливости. При этом потребности людей в получении небольших займов должны быть удовлетворены без их процентного ограбления в существующих масштабах. Мне приходилось в свое время принимать участие в работе международных организаций, и я хорошо знаком с замечательными инициативами по созданию банков для бедных в Индии. Иногда человеку достаточно 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без сумасшедших процентов, без того, чтоб закабалять людей. Эта инициатива была очень высоко оценена всеми, с кем мне приходилось ее обсуждать, и я считаю, что, может быть, следует ознакомиться с этим замечательным опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования.

Одной из проблем, порожденных развитием новых технологий в сфере общественной жизни, может стать безработица. Неизбежная и скорая автоматизация и роботизация многих производственных и аналитических процессов, по мнению ряда исследователей, может привести к массовым сокращениям наемных работников уже в среднесрочной перспективе. Мы не призываем к тому, чтобы остановить прогресс, но в центр экономического или технологического развития необходимо ставить человека, а не исключительно рентабельность производства. Возможно, что скорое развитие информационных технологий и внедрение автоматизации в разные сферы жизни — от общественного питания и торговли до аналитических процедур и даже сферы искусства — потребует от государства серьезного пересмотра социальных обязательств. Знаю, что на этот счет существуют разные точки зрения, кроме того, не хочу заниматься футурологией. Но ясно, что каких-то серьезных изменений нам не избежать в относительно недалеком будущем.

Прошу депутатов Государственной Думы со вниманием отнестись к высказанным мною озабоченностям. Эти озабоченности выражает огромное количество людей — они передаются нам через наши приходы, монастыри, через наших прихожан, от многодетных, престарелых, нуждающихся. Это действительно чаяния народа, лишенные какой-либо политической составляющей.

Еще раз благодарю за предоставленную возможность общения с вами. Хотел бы подтвердить готовность Русской Православной Церкви к всемерному взаимодействию по острым и значимым вопросам жизни нашей страны.

Желаю всем вам крепости душевных и телесных сил, мудрости и решимости в ваших трудах, а также Божией помощи в ответственном служении России и ее народу.

Благодарю за внимание.

[1] Ключевский В.О. Записная книжка, 1890-е годы; 12 декабря 1893 г. // Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 9. М.: Мысль, 1987-1990. С. 393.

[2] Петр Дамаскин, преп. Слово 18. «О целомудрии».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси