ФГУП "ПСЗ" предлагает для храмов свою продукцию

ФГУП «ПСЗ» находится в г. Трехгорный Челябинской области. Одним из видов деятельности предприятия является оказание услуг по нанесению декоративного/ защитного покрытия нитридом титана, имеющего золотистый цвет, на поверхности из нержавеющей стали и разнообразные изделия (кресты, решетки, чаши). Нитрид титана - это идеальное решение для красивого, недорогого и, прежде всего, качественного покрытия изделий.

ФГУП «ПСЗ», в отличие от многих других изготовителей, в качестве листового материала использует нержавеющую сталь марки AISI 304 толщиной 0,5мм, размером 1000x667 мм, которая имеет высокое качество и гладкую поверхность. Листы с покрытием нитридом титана обладают большой износостойкостью и долговечностью, а также имеют насыщенный цвет. Применяемые на ФГУП «ПСЗ» технологии позволяют достичь и значительного срока службы (не менее 50 лет) в условиях города, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Листы с покрытием нитридом титана, изготовленные на ФГУП «ПСЗ», используются для возведения и реставрации куполов по всей России, включая Самарскую, Ульяновскую, Тюменскую, Саратовскую области, Краснодарский край и многие другие регионы.

Для Вашего удобства на ФГУП «ПСЗ» реализовано:

- возможность доставки изделий транспортной компанией на Ваш выбор («Желдорэкспедиция», «Деловые линии», «Кит», «Луч»);

- оформление договорной документации;

- предоставление сертификата на покрытие;

- консультирование по любому вопросу изготовления нашей продукции.

В настоящее время ФГУП «ПСЗ» реализует акцию на листовой металл с покрытием нитридом титана. Стоимость 1 кв.м. металла составляет 1 890 руб. с учетом НДС.

Приглашаю Вас к сотрудничеству. По всем интересующим вопросам прошу обращаться к специалисту Аюповой Юлии по тел. (35191) 5-74-05,

E-mail: aupova_ui@imf.ru.