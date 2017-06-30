Митр.НИКОН посетил концерт в честь 206-летия Национальной гвардии РФ

27 марта 2017г. в уфимском Городском дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 206-й годовщине образования войск национальной гвардии Российской Федерации. В этот день в 1811 году император Александр I своим указом приказал генералу графу Комаровскому собрать все части, которые охраняли правопорядок на территории Российской империи, и создать единый корпус внутренней стражи «для охранения тишины и спокойствия». С этой даты и начался отсчет героической истории, которая насчитывает уже 206 лет.

5 апреля 2016 года президент Владимир Путин постановил образовать Федеральную службу войск национальной гвардии России (Росгвардия), а также преобразовать внутренние войска МВД России в войска национальной гвардии, одной из основных задач которых является борьба с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД РФ. В состав национальной гвардии включены подразделения ОМОН, СОБР, центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, вневедомственной охраны, подразделения лицензионно-разрешительной работы. Создание национальной гвардии произошло в рамках реформы совершенствования работы правоохранительных органов России.

По приглашению организаторов мероприятия, его посетили лидеры основных традиционных конфессий Башкортостана. От Русской Православной Церкви торжества посетил Глава Башкортостанской митрополии, Управляющий Уфимской епархией митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН.

С профессиональным праздником коллег, собравшихся в зале, поздравил начальник Управления Росгвардии по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Вячеслав Андреев. С теплыми словами в адрес силовиков выступила депутат Государственной Думы РФ, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова. Ряд сотрудников Росгвардии были награждены ведомственными наградами. Продолжилось мероприятие концертом мастеров культуры и искусств.

В фойе ГДК в этот день были организованы выставки фотографий из жизни службы, детских рисунков конкурса «Мой папа работает в Росгвардии», картин военнослужащих, а также презентация экипировки и форменного обмундировани

По материалам ufacity.info