Митр.НИКОН возглавил акафисты св.Василию Великому и прп.Серафиму Саровскому

15 января 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы возглавил Вечерню и Утреню с акафистами в честь свт. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО и прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО.
свящ.К.Новиков
фото ипод.В.Корбашова
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15 января 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы возглавил Вечерню и Утреню с акафистами в честь свт. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО и прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО.
свящ.К.Новиков
фото ипод.В.Корбашова