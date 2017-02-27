Митр.НИКОН возглавил акафисты св.Василию Великому и прп.Серафиму Саровскому

15 января 2017г. митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы возглавил Вечерню и Утреню с акафистами в честь свт. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО и прп. СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 

свящ.К.Новиков
фото ипод.В.Корбашова