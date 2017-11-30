Митр.НИКОН вручил дипломы выпускникам Епархиальных курсов по подготовке церковных специалистов

14 октября 2017г., в день Покрова Божией Матери, в Крестовоздвиженском храме состоялось торжественное вручение Свидетельств об окончании епархиальных курсов по подготовке церковных специалистов. Документы получили 22 человека с вечернего и заочного отделения курсов.

Вручал Свидетельства митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Для выпускников это стало огромной радостью. Три года они усердно постигали основы богословских и светских наук, чтобы достойно трудиться на благо Церкви. Произнося слово наставления выпускникам, Владыка подчеркнул, что в наше время священники на приходах нуждаются в помощи мирян во всех направлениях - и в педагогической, и в социальной работе- поэтому важнейшая точка применения полученных знаний- это поддержка своего настоятеля.

Выпускники в свою очередь поблагодарили Владыку Никона, руководителя курсов митрофорного протоиерея Романа Хабибуллина и всех преподавателей за их труд.

Напомним, что с 16 октября начинает занятия вновь набранная группа епархиальных курсов. Желающие могут присоединиться.