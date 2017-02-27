Митр.НИКОН встретился с участниками ХХ МПМФ "БРАТЬЯ"

6 февраля 2017г., день памяти св.блж. Ксении Петербургской, в Успенском кафедральном соборе города Салавата, митрополит Уфимский и Стерлитмакский НИКОН и епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ возглавили Божественную литургию и молебное пение на начало и открытие ХХ-го юбилейного зимнего Международного православного молодежного фестиваля "Братья", который проходит в городе Салавате с 5 по 12 февраля 2017 года.

По окончании Литургии, в Духовно-просветительском центре Салаватской епархии, Глава Башкортостанской митрополии принял участие в торжественном открытии ХХ МПМФ "Братья". Владыка митрополит обратился к собравшимся с приветственным словом и ответил на вопросы участников. Во встрече также принял участие еп. НИКОЛАЙ.

свящ.К.Новиков

фото: М.Ергин