Митрополит НИКОН освятил храм сщмч.ВЕНИАМИНА ПЕТРОГРАДСКОГО

22 июля 2017г. в ходе визита в Белорецкое, Тирлянское и Учалинское Благочиния (3-е, 13-е и 15-е), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН совершил Великое освящение храма в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского п.Узян Белорецкого р-на Башкортостана, а затем возглавил Божественная литургию в новоосвященном храме. Для почитательного поклонения верующих на время богослужения в храме находился ковчег с частицами мощей Уфимских святых.

Владыке сослужили о.о.Благочинные: Белорецкого округа - протоиерей Петр Кулинич, Тирлянского округа - протоиерей Михаил Федоров, первый соборный протодиакон Максим Коробицын, местное и столичное духовенство. Владыку в поездке сопровождает Секретарь епархии ипод.Д.Ю.Кондрашов. Пел хор под управлением Рустика Губайдуллина.

За усердное служение Церкви Христовой, митрополит НИКОН наградил клирика храма Свято-Пантелеимоновского храма г.Учалы иерея Георгия Внукова КАМИЛАВКОЮ, которую и возложил на него Владыка на Малом входе.

По отпусте Литургии было возглашено традиционное многолетие СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ, митрополиту НИКОНУ, духовенству, боголюбивой Башкортостанской пастве, Богом хранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее.

По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью, а затем все прошли к поклонному кресту, установленному на месте разрушенного Свято-Троицкого храма п.Узян.