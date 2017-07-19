Митрополиты НИКОН и ФЕОФАН приняли участие в Российско-иранском социально-культурном форуме

6 июля 2017. в уфимском Конгресс-холле начал работу Российско-иранский социально-культурный форум. Он организован Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Башкортостана при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Федерального агентства по туризму.

Договоренность о проведении мероприятия в столице республики была достигнута в прошлом году в ходе визита руководителя ФАДН России Игоря Баринова в Иран. По его словам, форум должен стать дополнительным фактором сближения двух стран.

На форум в Уфу прибыла делегация Ирана во главе со специальным помощником Президента Исламской Республики Иран по вопросам национальных и религиозных меньшинств Али Юнеси. Также в составе делегации — Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Мехди Санаи, исследователь и преподаватель по вопросам религий, ректор университета религий и мазхабов Абольхассан Наваб. С российской стороны участвуют представители Администрации Президента РФ, руководители федеральных и региональных ведомств, депутаты Государственной Думы, представители экспертного сообщества, представители Русской Православной Церкви: митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, Глава Башкортостанской митрополии, и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, Глава Татарстанской митрополии.

Участники форума обсуждают вопросы сохранения и развития национальных традиций, профилактики проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве, перспективы российско-иранского молодежного сотрудничества, вопросы взаимодействия двух стран в сфере туризма.

Так Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан отметил: «Необходимо создавать в мире атмосферу невозможности существования террористических и экстремистских идей»

Глава Татарстанской митрополии, считает, что сегодня Россия и Иран должны объединиться в борьбе с терроризмом в крепкий созидательный союз, суть которого заключается в сближении культур двух стран, национальных интересов, в распространении добра и человечности.

«Ни один безбожник не наносит столько вреда как терроризм, с одной стороны, это проповедь радикального ислама, с другой, практически происходит разрушение веры и подрыв уважения к носителям нормального ислама. Не бывает хороших или плохих террористов, как только проливается кровь, оправдания не должно быть. Не может быть борьбы за Бога, Бог не ищет крови, — отметил правящий архиерей. — Еще одна большая мировая проблема, когда старшие «гегемоны» пытаются навязать нам стандарты, модель общества, не присущие нашим культурам, истории, вероисповеданию, менталитету. К примеру, однополые браки, которые разрешаются в Европе, это явление не приемлет ни одна религия мира»