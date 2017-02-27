Отошел ко Господу архимандрит Кирилл (Павлов)

Вечером 20 февраля 2017 года в Переделкино, на 98-м году жизни, после продолжительной болезни преставился ко Господу многолетний духовник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архимандрит Кирилл (Павлов).

Архимандрит Кирилл (в миру Иван Дмитриевич Павлов) родился 8 октября 1919 года в Рязанской губернии.

Отец Кирилл редко упоминал что-либо из своей мирской жизни. Известно лишь из одного интервью, что родился и вырос он в верующей крестьянской семье. Но, по его словам, «с 12 лет жил в неверующей среде, у брата, и растерял свою духовность».

В молодые годы работал технологом на металлургическом комбинате, в армию был призван в конце 1930-х годов. Служил в пехоте.

Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году.

Во время войны обратился к вере. Вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 года, среди развалин дома нашел Евангелие, с которым уже не расставался.

По окончании войны поступил в Московскую духовную семинарию, которая тогда располагалась в Новодевичьем монастыре в Москве, впоследствии окончил и Московскую духовную академию. С этого времени его жизнь была связана с Троице-Сергиевой лаврой.

25 августа 1954 года он был пострижен в монашество. В том же году окончил Московскую духовную академию и был рукоположен 8 октября во иеродиакона, а затем ― во иеромонаха.

Был пономарем, потом казначеем обители. С 1965 года ― духовник братии Лавры. Был возведен в сан архимандрита.

По свидетельству современников, у него исповедовались в свое время Патриархи Алексий I и Пимен; был духовником Патриарха Алексия II, в связи с чем переехал в Патриаршую резиденцию в Переделкино. Продолжал духовно окормлять монахов Лавры, принимал многочисленных верующих.

В начале 2000-х со старцем случился инсульт, который сначала обездвижил его, а затем практически лишил возможности общения с внешним миром. Прикованный к постели, мужественно терпящий свою болезнь, он не искал поддержки и утешения, но в краткие моменты, когда силы возвращались к нему, сам поддерживал и утешал окружающих.

Автор многочисленных проповедей и поучений. Наставник молодых монахов, принявших постриг в Лавре. Много писал в эпистолярном жанре, ежегодно отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным чадам и даже малознакомым людям до 5000 писем с поздравлениями, наставлениями и назиданиями.

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