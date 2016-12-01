Поздравление митр.НИКОНА еп.АМВРОСИЮ с 5-летием Нефтекамской епархии и избранием ее управляющим

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ

А М В Р О С И Ю,

ЕПИСКОПУ НЕФТЕКАМСКОМУ

И БИРСКОМУ

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!

Примите мои поздравления с 5-ти летним юбилеем со дня образования Нефтекамской епархии и избранием Вас ее управляющим! В этот день Вы бЫли обручены с паствой этой епархии, а затем, подобно первым ученикам Господа, приняли Небесного Утешителя, дабы «пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).

За годы Вашего епископства было открыто 44 Прихода, один женский монастырь, построено и реставрировано 14 храмов, строятся и реставрируется 12 храмов, совершено 10 диаконских и 14 иерейских хиротоний, совершено 8 монашеских и 12 иноческих постригов.

При епархии действуют:

- Богословско-кахетизаторские курсы им. Свят. Амвросия Медиоланского (в 5 городах)

- Приют матери ребенка «Дом Надежды» (Николо-Березовка)

- Реабилитационый центр «Спасение» (Нефтекамск)

- Центр оказания помощи беременным женщинам и матерям-одиночкам (Туймазы)

- Социальная служба «Твори добро» (Нефтекамск)

- Служба кормления бездомных (в 5 городах)

- Социальные склады (в 5 городах епархии)

- Сестричества Милосердия (в Нефтекамске и Бирск)

- Военно-патриотический клуб для юношей «Бастион» (Нефтекммск)

- Спортивный клуб для детей с ограниченными возможностями «Динамис» (Нефтекамск)

- Православная творческая группа (театр) «Ихтис» (Октябрьский)

- Православная творческая группа (театр) «Свечечка» (Бирск)

- Фонд защиты природы «Урман»

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что, управляя епархией, Вы заботитесь о развитии полнокровной приходской жизни во вверенном Вам уделе, ревностно и с любовью служите Богу и людям, с честью и достоинством исполняя возложенные на Вас священноначалием нашей Матери - Церкви архипастырские обязательства, своими делами свидетельствуя о красоте и истинности Православия.

Молитвенно желаю Вам, дорогой Владыка Амвросий, неоскудевающей помощи Божией в Ваших трудах, крепости душевных и телесных сил, мудрости и терпения в дальнейшем архипастырском служении во благо Русской Православной Церкви и народа Божьего!

С братской любовью о Господе -

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ МП