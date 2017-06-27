Православная молодежь приняла участие в митинге в «День памяти и скорби».

22 июня 2017 г. в г.Уфе на площадке возле памятника А.Матросову состоялся митинг посвященный «Дню памяти и скорби».

На мероприятии участие приняли: ветераны, кадеты, курсанты, воспитанники военно-патриотических клубов и активисты детских и молодежных общественных организаций, в том числе молодежное движение «Православные добровольцы». Молодежь пришла почтить память всех погибших во время Великой Отечественной войны и поблагодарить ветеранов за Победу.

Всех участников митинга встречал живой коридор из военных, которые встали в строй вдоль аллеи ведущей к памятнику А.Матросова. У самого же памятника был выстроен почетный караул. При шествии участников митинга к памятнику военный оркестр играл праздничный марш. При этом курсанты военной кафедры УГАТУ строевым шагом несли корзину цветов. За ними следовали почетные гости и участники церемонии, все несли в руках по две гвоздики.

Далее, у памятника А.Матросова было предоставленно слово почетным гостям: А.В. Новикову - заместителю министра молодежной политики и спорта РБ, Харченко И.М. - Военному комиссару РБ, Халилову Д.Г. – Главе Администрации Кировского района ГО г.Уфа РБ, Шарипову В.М. – Председателю Башкирского республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Попову В.Л. – Председателю Комитета ветеранов войны и военной службы РБ.

После выступлений была объявлена «минута молчания» в память о защитниках, отдавших свои жизни во имя мира.

В завершении церемонии все участники возложили цветы к памятнику А.Матросова и сделали общее фото.

Руслан Хабиров