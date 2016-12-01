Православная молодежь участвует в "Корзинке доброты"

22-24 декабря 2016г. по адресу г.Уфа, ул.Кувыкина, 14, в магазине "Пятерочка" проходит благотворительная акция "Корзина доброты".
По благословению Митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА, православная молодежь принимает участие в этой акции. Добровольцы предлагают покупателям совершить доброе дело, раздают флаеры об акции и помогают людям определить какие продукты необходимы для нуждающихся семей, пенсионеров, инвалидов. Каждый покупатель магазина может принять участие в акции и положить оплаченый продукт длительного хранения в "Корзину доброты".
Руслан Хабиров