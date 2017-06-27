Православные добровольцы помогли в организации праздника в честь Табынской иконы Божьей Матери

16 июня 2017., в Богородице – Табынском женском монастыре на Святых ключах, в поселке Красноусольск, молодежное движение «Православные добровольцы Уфы» помогало в организации праздника в честь Табынской иконы Божьей Матери.

Участники движеня приняли участие в Крестном ходу, от первого поста ДПС до монастыря. Во время Крестного хода они сопровождали икону Божьей Матери «Табынская», обеспечивая порядок и помогая всем желающим пройти под святым образом Божьей Матери.

Во время праздничной Литургии добровольцы также не остались в стороне: они каждые пять минут приносили из церковных лавок записки «о здравии» и «за упокой» и свечи которые передавали поставить в храме, помогали прихожанам и паломникам, помогая найти им интересующие их места, помогали в организации Причащения верующих, обеспечивая порядок и делая дорожку от Святой Чаши до теплоты, где они давали Причастникам воду и просфоры. После Литургии молодежь торжественно проводила митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА.

В завершение миссии в Красноусольске было сделано памятное общее фото. Потом вместе потрапезничали, окунулись в источнике, набрали с собой воды и отправились обратно в свой родной город – Уфу.

Руслан Хабиров