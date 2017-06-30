Праздник в честь ТАБЫНСКОЙ иконы Божией Матери прошел на месте ее явления

16 июня 2017г., в день празднования в честь ТАБЫНСКОЙ иконы БОЖИЕЙ МАТЕРИ, на месте явления иконы, в Богородице-Табынском женском монастыре на Святых ключах, Божественную Литургию возглавили: Глава Башкортостанской митрополии, Упраляющий Уфимской епархией РПЦ (МП), митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ и епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ, в сослужении духовенства митрополии.

На сугубой ектенье были вознесены молитвы об Украине.

По окончании Литургии Преосвященные владыки возглавили чтение Акафиста Божией Матери в честь Табынской Ее иконы.

Далее было возглашено МНОГОЛЕТИЕ Святейшему Патриарху КИРИЛЛУ, молящимся архиереям, духовенству, БОГОХРАНИМОЙ СТРАНЕ НАШЕЙ РОССИЙСКОЙ, властям, воинству и народу ее.

Затем митрополит НИКОН обратился к верующим с проповедью.

За богослужением молилась настоятельница Богородице-Табынского женского монастыря игумения Иоанна (Смолкина) с сестрами.

Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Уфимской епархии Максим Коробицын. Пел праздничный архиерейский хор под управлением З.Закировой.

Огромное по масштабам мероприятие было организовано во взаимодействии с государственной властью и правоохранительными структурами.

свящ.К.Новиков

фото А.Балашова