Приглашаем в паломничество «Крещение на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»

По благословению митрополита

Уфимского и Стерлитамакского

НИКОНА ,

Уфимская епархия

организует паломническую поездку

«Крещение на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ»

17-23 января 2017 года.

Сумма пожертвования 56 800 состоит из: авиаперелета, проживания в отеле, двухразового питания, страховки, экскурсионной программы.

Оформление документов: +7 9177333319 и 8(347) 274 33 84 ; ул. Свердлова, 98-307

ПРОГРАММА ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

17−23(24) января 2017 г. Вифлеем (4 ночи) – Иерусалим (1 ночь) – Тверия (1 ночь)

Вторник, 17 января ВСТРЕЧА СО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕЙ

Вылет из Уфы в 6:25 рейсом SU1235. Пересадка в Москве на рейс SU502. Прибытие на Святую Землю в 11:40. Встреча в аэропорту Бен-Гурион с гидом. Иоппия (Яффо). Подворье Русской духовной миссии в честь св. прав. Тавифы с храмом св. ап. Петра. Лидда. Храм вмч. Георгия Победоносца на месте его захоронения. Часть вериг (цепей) св. Георгия. Мимо древнего Еммауса (Никополя), где Господь был узнан Своими учениками Лукой и Клеопой в преломлении хлеба, на гору Благодати. Вид на Иерусалим. Переезд в Вифлеем. Размещение в отеле. Ужин, отдых. Вифлеем

Среда, 18 января ИЕРИХОН И ДВЕ ВИФАНИИ

Завтрак. Через «юдоль плача» (долину Иосафата, или Страшного суда) в Вифанию. Гробница Лазаря четверодневного. Мимо приюта Доброго самаритянина в долину реки Иордан. Вифавара, или Вифания Заиорданская − место, где Господь принял крещение от Иоанна Предтечи. Водосвятный молебен, совершаемый патриархом Иерусалимским. По благословению − омовение*** в водах реки Иордан. Иерихон − древнейший город Средиземноморской цивилизации. Подъем в православный монастырь на Сорокадневной горе, где Господь претерпел искушения от дьявола. Возвращение в отель. Ужин, подготовка к Божественной литургии. Вифлеем

Четверг, 19 января ХРАМРОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. МОНАСТЫРИ В ПУСТЫНЕ

Ранний подъем. Выход из отеля в 5:15* для участия в Божественной литургии в храме Рождества Христова. Знакомство с храмом. Образ Божией Матери «Вифлеемская». Придел убиенных младенцев. Пещера блаж. Иеронима (память 15/28 июня). Возвращение в отель. Завтрак. Хеврон** − город праотцев. Участок Русской духовной миссии. Дуб Мамврийский. Поле пастушков. Монастырь Феодосия Великого. Лавра Саввы Освященного. Возвращение в отель. Ужин, отдых. Вифлеем

Пятница, 20 января ГОРА СИОН И РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА

Ранний завтрак. Выезд в 7:30* утра. Гора Сион. Сионская горница − горница Тайной вечери и схождения Святого Духа на апостолов. Храм успения Божией Матери. Спасо-Вознесенский монастырь на горе Елеонской. «Стопочка» − место вознесения Спасителя. Панорама на Старый город. «Русская Гефсимания» − монастырь Марии Магдалины, где почивают мощи прпмцц. Елисаветы (великой княгини Елисаветы Федоровны) и Варвары. Другие святыни обители. Гефсимания. Место моления о чаше. Древние масличные деревья. Храм Всех наций. Храм Гробницы Божией Матери в Гефсимании. Образ Божией Матери «Иерусалимская». Монастырь Креста на месте произрастания Крестного древа. Горненский монастырь в «граде Иудове», где Пресвятая Дева пребывала у своей родственницы Елисаветы после Благовещения. Вифлеем

Суббота, 21 января КРЕСТНЫЙ ПУТЬ. ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ

Освобождение номеров. Завтрак. Переезд в Иерусалим. Разгрузка вещей в камеру хранения отеля. Далее пешком. Овчая купель, или Вифезда, где Господь исцелил расслабленного. Храм св. Анны на месте рождества Богородицы. Крестный путь. Претория − темница Христа. Александровское подворье: порог Судных врат. Храм Воскресения / Храм Гроба Господня. Посещение кувуклии и поклонение Гробу Господню. Голгофа. Приделы сотника Лонгина, обретения честного и животворящего Креста, главы Адамовой. Другие святыни храма. Заселение в отель. Ужин, подготовка к ночной литургии на гробе Господнем. Выход из отеля на службу в 22:30. Возвращение около 4:00 утра. Отдых. Иерусалим

Воскресенье, 22 января МОРЕ ГАЛИЛЕЙСКОЕ

Поздний завтрак. Освобождение номеров. Переезд из Иудеи в Галилею. Гептапегон (Табха) − место умножения хлебов и рыб. Место, где Господь третий раз явился ученикам по воскресении Своем из мертвых и где Он простил апостола Петра. Капернаум. Православный храм 12 апостолов. Участок Русской духовной миссии в Магдале. Омовение в источниках**. Опция: прогулка по морю Галилейскому на кораблике. Опция: обед, в меню − рыба св. Петра. Размещение в отеле. Ужин, отдых. Тверия

Понедельник, 23 января ГАЛИЛЕЯ

Поздний завтрак. Освобождение номеров. Гора Блаженств, на которой Господь произнес Нагорную проповедь. Кана Галилейская. Храм Венчания и монастырь Первого чудотворения. Назарет. Храмы архангела Гавриила у источника и Благовещения. Мимо горы Свержения (Лк 4:16-30) долиной Армагеддон через высоту Море мимо селения Наин, где Господь воскресил сына вдовы, к горе Фавор. Православный монастырь Преображения Господня. Чудотворный образ Божией Матери «Неувядаемый цвет». Переезд скоростной трассой в аэропорт Бен-Гурион.

Отправление ночным рейсом SU 505 во вторник, 24 января, в 01:00. Пересадка в Москве на рейс SU1230. Прибытие в Уфу в 12:00 утра.

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* Время в программе указывается ориентировочно. Точное время группе сообщает гид. Возможны изменения в программе.

** Посещение возможно только при благоприятной политической обстановке.

*** Омовения совершаются в ТОЛЬКО белых крестильных рубашках!

Стоимость поездки включает: размещение в отелях, двухразовое питание (ужин и завтрак), комфортабельный автобус с кондиционером по программе, услуги гида. В стоимость не включены платные входы по программе, чаевые водителю и аренда комплекта наушников, общая стоимость − 60 долларов с человека, оплачивается по приезде гиду.