Приглашает КИНОКЛУБ "СПАССКИЙ"

Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.
Кинематографу подвластно все, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души.
Просмотр хорошего фильма - это встреча, которая может оказать важное влияние на жизнь.
Подлинные шедевры кино дарят вдохновение, вселяют надежды, заставляют задуматься над важными вопросами, дают новые импульсы к работе, творчеству, побуждают к действию.
Дорогие друзья!
Мы размышляем об отношениях, обсуждая фильмы.
Приходите в наш киноклуб «Спасский»
(помещение воскресной школы, слева от храма) по адресу:
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 37А.
Проезд до остановки «Училище искусств» троллейбусом № 1, автобусом или маршрутным такси № 6, 130, 163, 163к, 207.
Юлия Апроду.