Приглашает КИНОКЛУБ "СПАССКИЙ"

Кино – это единственное искусство, способное сочетать все искусства.

Кинематографу подвластно все, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души.

Просмотр хорошего фильма - это встреча, которая может оказать важное влияние на жизнь.

Подлинные шедевры кино дарят вдохновение, вселяют надежды, заставляют задуматься над важными вопросами, дают новые импульсы к работе, творчеству, побуждают к действию.

Дорогие друзья!

Мы размышляем об отношениях, обсуждая фильмы.

Приходите в наш киноклуб «Спасский»

(помещение воскресной школы, слева от храма) по адресу:

г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 37А.

Проезд до остановки «Училище искусств» троллейбусом № 1, автобусом или маршрутным такси № 6, 130, 163, 163к, 207.

spas-ufa.cerkov.ru/kinoklub

Юлия Апроду.