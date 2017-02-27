Прот.Александр Данилов встретился с сотрудниками МЧС

16 февраля 2017 года в Учебном центре Пожарной части №8 города Уфы прошел круглый стол между сотрудниками Главного управления МЧС России по РБ и представителями Русской Православной Церкви на основе материалов XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия». Так же состоялась беседа с личным составом и курсантами, проходящими обучение в данном учебном центре, на тему «Образ жизни верующего человека», а так же был показан фильм «Новомученики и исповедники земли Русской».

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА участвовал в круглом столе и беседу провел руководитель Епархиального отдела по работе с Российской Армией и МЧС протоиерей Александр Данилов.

В своем слове священник рассказал об итогах и значении работы юбилейных Рождественских образовательных чтений, рассказал о жизни и подвигах людей, пострадавших за веру Христову в годы гонений, а так же подробно рассказал об образе жизни верующего человека. В конце беседы о.Александр ответил на все возникшие вопросы.

В конце встречи представители ГУ МЧС России по Республике Башкортостан и Русской Православной Церкви обсудили и план-график совместной работы на 2017 год, который будет представлен на утверждение Начальнику ГУ МЧС России по РБ Латыпову М.Р. и Высокопреосвященнейшему Владыке НИКОНУ.

Елена Бессмертнова

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