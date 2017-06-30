Прот.Евгений Коробков посетил торжественное собрание работников УФСИН

15 марта 2016г., в Уфимском Государственном театре «Нур», состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника уголовно-исполнительной системы.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители правоохранительных органов.

Секретарь межведомственного Совета Общественной безопасности Республики Башкортостан Рамиль Искужин от имени Главы Республики Башкортостан поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником и пожелал им успехов в работе, отметив, что от эффективности работы уголовно-исполнительной системы зависит безопасность в обществе, социальная и экономическая стабильность.

Рамиль Искужин вручил награды Республики Башкортостан отличившимся сотрудникам.

«Наша главная задача – надежная изоляция преступного элемента. Объем работы здесь приличный, - отметил врип начальника УФСИН России по Республике Башкортостан Михаил Капустин. – Благодаря высокому профессионализму многих поколений сотрудников наша служба выполняет свое предназначение».

Завершилось мероприятие праздничным концертом.