Прот.Евгений Коробков посетил торжественное собрание работников УФСИН

Секретарь межведомственного Совета Общественной безопасности Республики Башкортостан Рамиль Искужин от имени Главы Республики Башкортостан поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы с профессиональным праздником и пожелал им успехов в работе, отметив, что от эффективности работы уголовно-исполнительной системы зависит безопасность в обществе, социальная и экономическая стабильность.
Рамиль Искужин вручил награды Республики Башкортостан отличившимся сотрудникам.
«Наша главная задача – надежная изоляция преступного элемента. Объем работы здесь приличный, - отметил врип начальника УФСИН России по Республике Башкортостан Михаил Капустин. – Благодаря высокому профессионализму многих поколений сотрудников наша служба выполняет свое предназначение».
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
День работника уголовно-исполнительной системы является профессиональным праздником для более чем 9 тысяч жителей Башкортостане. В настоящее время в УФСИН России по Республике Башкортостан служит порядка 5,5 тысяч человек: свыше 4 тысяч аттестованных сотрудников и более 1,5 тысяч гражданского персонала. В региональной общественной организации ветеранов УИС состоит около 3,8 тысяч человек.
День работника уголовно-исполнительной системы учрежден Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 2010. Этим указом определена дата праздника – 12 марта. В этот день 137 лет назад указом императора Александра II в составе Министерства внутренних дел было образовано Главное тюремное управление. Главное тюремное управление стало высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей непосредственное руководство подчиненными ему местными органами тюремного ведомства. На всей территории государства было достигнуто единообразное исполнение уголовных наказаний.