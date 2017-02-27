РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ митрополита Уфимского и Стерлитамакского НИКОНА [2017]

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Главы Башкортостанской митрополии,

митрополита Уфимского и Стерлитамакского

Н И К О Н А,

боголюбивым пастырям, диаконам,

монашествующим и мирянам

и всем верным чадам

Башкортостанской митрополии

Русской Православной Церкви

«И сказал им Ангел: не бойтесь; возвещаю вам радость Великую, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2,10–11).

Такими словами возвещено было миру преславное событие воплощения Сына Божия. И кому было возвещено? Пастырям, простым людям. Однако они тотчас уразумели тайну, возвещаемую им Ангелом, и, оставив всё, поспешили насладиться ею. «Пастухи сказали друг другу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чём возвестил нам Господь» (Лк.2,15).

Подобно пастырям, собираемся и мы ныне в Вифлееме, каждый желая уразуметь тайну воплощения. Святая Церковь из года в год устами Ангела со страниц Святого Евангелия благовествует нам о радости Боговоплощения. С одной стороны, она делает это потому, что блаженство, возвещённое Ангелом, так велико, что сколько бы мы ни слушали и ни уразумевали его, оно всегда остаётся обильнейшим источником и размышлений, и радости; с другой стороны, Церковь опасается, чтоб кто-либо из детей её по слабости или по лености не оставался без побуждений к духовной радости. Итак, углубимся ныне в основание радости, возвещённой Ангелом.

Уста человека многоглаголивы, язык же Ангелов краток. Возвещая людям радость великую, небесный посланник все побуждения к ней заключает в кратких словах: «Ныне родился вам Спаситель» (Лк.2, II). В этих словах неисчислимые сокровища благодати, как говорят нам об этом пророки и апостолы. Что же возвещают нам в эту ночь Ангелы с пророками и апостолами? Они возвещают: радуйтесь, ибо родился Пророк, наставляющий нас на всякую истину; радуйтесь, ибо родился Священник, примиряющий нас с Божеством; радуйтесь, ибо родился Царь, защищающий нас от врагов видимых и невидимых.

Родившийся Спаситель возвращает нам свет истины, нами потерянный; возвращает правду, у нас похищенную, возвращает безопасность, нас оставившую.

Рождество Христово воссияло миру свет разума!

В эту святую ночь всколыхнулся и взыграл весь ангельский мир, воспевая песнь Богу: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». В эту святую ночь мудрые века сего — три персидских волхва — идут поклониться Спасителю мира и приносят Ему дары: золото, ливан и смирну. В эту же ночь простые пастыри (пастухи) первыми от лица всего человечества поклоняются родившемуся Богомладенцу Христу и вместе с ангелами приносят Ему жертву хвалы.

Что же мы грешные, живущие на земле, должны делать и какие дары принести родившемуся Богомладенцу? Спаситель наш для того родился и для того пришёл в мир, чтобы свидетельствовать истину, и наше бытие на земле в плане спасения не имеет другой цели, кроме той, чтобы свет наш светился пред людьми, и чтобы все, видящие наши добрые дела, прославляли Отца, Который на небесах! Он родился, чтобы низложить всех врагов нашего спасения, воцарить всюду радость и мир, и для нас нет большей славы, как побеждать собственные грехи, владычествовать над желаниями своего сердца, созидать мир и братство среди людей! Это особенно актуально для нас с вами, дорогие братья и сестры, живущих в Республике Башкортостан бок о бок с нашими братьями-мусульманами! Когда мы с вами выработаем в себе эти качества, данные нам Господом, тогда настоящая радость наша будет исполнена, и никто не отнимет её у нас!

Ныне нет места печали, ныне день спасения, поэтому воззовём ко Господу и мы, грешные: «Господи, дай и нам искру небесного огня ангельской любви к Тебе — Богу Вседержителю, чтобы мы могли возжечь ею наши сердца. Дай нам, Господи, эту искру небесного огня, чтобы и нам вместе с Пречистою Материю Его внимать в молчании пению и чтению во Славу Его. Помоги нам, Господи, вместе с пастырями поклониться Тебе, а с волхвами принести Тебе дары жертвы духовной!»

Воззовём к Нему, новорожденному Богомладенцу Христу, да не угаснет наша молитва, не ослабеет наша вера, да светит всегда в наших сердцах пламя любви к нашему Спасителю. А уста наши пусть вместе с Церковью до скончания века поют эту великую песнь Христу: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума; в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе!» Аминь.

НИКОН,

МИТРОПОЛИТ УФИМСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ,

ГЛАВА БАШКОРТОСТАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ РПЦ (МП)

Рождество Христово 2016/2017 гг.

Богоспасаемый град Уфа