Служение митр. НИКОНА в праздник Собора Пресвятой Богородицы

08 января 2017г., в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, попразднество Рождества Христова, праздник Собора Пресвятой Богородицы, и накануне, митрополит Уфимский и Стерлитмакский НИКОН в уфимском кафедральном соборе возглавил торжественное богослужение. Владыке сослужило духовенство собора. Пел хор под управлением И.Латыповой.

За Всенощным бдением Владыка помазал верующих св. елеем от лампады, горящей перед иконой праздника.

За Божественной литургией, после сугубой ектеньи, митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.

свящ.Константин Новиков