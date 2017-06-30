Служение митр.НИКОНА накануне Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы

Сегодня спасения нашего начало и предвечной тайны открытие: Сын Божий - Сыном Девы становится, и Гавриил о Благодати благовествует. Потому и мы с ним Богородице воскликнем: "Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!"