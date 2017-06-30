Служение митр.НИКОНА накануне Благовещения Пресвятой Богородицы

6 апреля 2017г., накануне Великого двунадесятого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение в новом Благовещенском храме г.Благовещенска. Владыке сослужили: игумен Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря, Благочинный монастырей епархии, архимандрит Варлаам (Максаков); настоятель храма протоиерей Сергий Катаев; первый соборный протодиакон Максим Коробицын, столичное и местное духовенство. Пел хор под управлением Начальника канцелярии епархии диакона Д.Коржа.
После богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.
Свящ.К.Новиков
фото ипод.Д.Кондрашова