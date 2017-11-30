Служение митр.НИКОНА накануне Воздвижения Креста Господня

26 сентября 2017г. накануне Великого двунадесятого праздника Воздви́жения Честно́го и Животворящего Креста Господня, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Всенощное бдение с Чином воздвижения Креста.

Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением З.Закировой.

Для исполнения Хвалитных стихир Владыка НИКОН составил хор духовенства, при этом сам участвовал в нем в качестве канонарха.

По совершении Великого Славословия на середину храма был вынесен Крест Господень, после чего состоялся торжественный Чин Воздвижения Креста.

Затем митрополит НИКОН совершил помазание верующий елеем от лампады, горящей перед Честным Крестом.

Завтра, в самый день праздника, Владыка возглавит Божественную Литургию в Крестовоздвиженском храме г.Уфы. Начало в 9.00

свящ.Константин Новиков

фото А.Балашова