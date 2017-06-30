Служение митр.НИКОНА в 4-ю Неделю Великого поста

26 марта 2017г., в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти прп. Иоанна Лествичника, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком храме г.Белорецка. Владыке сослужил Настоятель храма, Благочинный Белорецкого округа, протоиерей Петр Кулинич, первый соборный протодиакон Максим Коробицын, местное и столичное духовенство. Пел хор под управлением Начальника канцелярии епархии диакона Дионисия Коржа. Избранные части богослужения пел народ Божий под руководством духовенства.

За Божественной Литургией по чину святителя Василия Великого, митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.

По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью.

Далее митрополит НИКОН ознакомился с ходом ремонтных работ в храме и дал свои рекомендации относительно иконостаса и внутреннего убранства.

свящ. К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова