Служение митр.НИКОНА в 5-ю Неделю Великого поста

02 апреля 2017г., в Неделю 5-ю Великого поста, день памяти прп. Марии Египетской, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел хор под управлением Зои Закировой.

За Божественной Литургией по чину святителя Василия Великого, митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.

После освящения Святых Даров митрополит НИКОН рукоположил иподиакона Валерия Куликова в диаконы к Свято-Троицкому храму г.Белорецка.

свящ. К.Новиков

фото А.Балашова