Служение митр.НИКОНА в день памяти преп. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

18 июля 2017г., в праздник обре́тения честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную Литургию в уфимском Сергиевском соборе. Владыке сослужил настоятель собора, Пресс-секретарь митрополии, рукводитель Отделов по культуре и взаимодействию Церкви с обществом и СМИ протоиерей Евгений ШЕРЫШЕВ, духовенство Башкортостанской митрополии. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Рустик Латыпов.

На сугубой ектенье Владыка вознес молитву о мире на Украине.

"Милость мира" - песнопение во время освящения Св. Даров - пел молящийся в храме народ Божий.

По окончании Литургии состоялся молебен, Крестный ход вокруг храма, а также возглашено многолетие СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ, митрополиту НИКОНУ, епископам НИКОЛАЮ И АМВРОСИЮ, духовенству, боголюбивой башкортостанской пастве, Богом хранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашов