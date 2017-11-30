Служение митр.НИКОНА в Неделю 19-ю по Пятидесятнице

15 октября 2017г. в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти сщмч. Киприана и мц. Иустины, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в Шакше г.Уфы.

Владыке сослужил настоятель храма митрофорный протоиерей Иоанн Семенов и уфимское духовенство. Диаконский чин возглавил первый соборный протодиакон Максим Коробицын. Пел мужской архиерейский хор под управлением начальника канцелярии епархии диакона Дионисия Коржа.

После богослужения Владыка митрополит обратился к верующим с проповедью.

свящ.К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова