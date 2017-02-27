Служение митр.НИКОНА в Неделю перед Рождеством Христовым

1 января 2017г., в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, день памяти св. муч. Вонифатия, день НОВОЛЕТИЯ, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН, возглавил Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы. Владыке сослужило духовенство собора.

После Заамвонной молитвы Владыка совершил молебен св. мч. Воинфатию и по случаю НОВОЛЕТИЯ. Затем было возглашено традиционное многолетие СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛУ, митрополиту НИКОНУ, духовенству, боголюбивой Уфимской пастве, Богом хранимой стране нашей, властям, воинству и народу ее.

Далее Владыка обратился к богомольцам с проповедью, в которой особо коснулся жития св. муч.Вонифатия.

свящ.К.Новиков