Служение митр.НИКОНА в праздник СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

15 февраля 2017г. в великий праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, День православной молодежи, митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН возглавил праздничную Божественную Литругию в Уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы.

Владыке сослужило духовенство собора. Диаконский чин возглавил соборный протодиакон Максим Коробицын, пел хор под управлением Зои Закировой.

После сугубой ектеньи митрополит НИКОН вознес молитву о мире на Украине.

За Божественной литургией в храмах епархии было оглашено Обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи.

Владыка НИКОН обратился к верующим с проповедью на тему праздника

свящ. К.Новиков

фото ипод.Д.Кондрашова