Состоялось принятие Кодекса чести курсантами в Уфимском филиале ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова

30 сентября 2017 года в Уфимском филиале Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова состоялся торжественный митинг, посвященный Принятию Кодекса чести курсантов нового набора.

В торжественной обстановке курсанты пообещали свято чтить традиции флота. С напутственными словами выступили заместитель главы Администрации Ленинского района г.Уфы И.А. Иванов Военный комиссар Республики Башкортостан генерал – майор И.М. Харченко, представители традиционных религиозных конфессий и другие.

По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в мероприятии принял участие руководитель епархиального отдела по работе с Российской Армией и МЧС протоиерей Александр Данилов. В своем напутственном слове священник призвал курсантов соблюдать Устав учебного заведения, относиться к преподавателям и друг ко другу с уважением, верно служить своему Отечеству.

Праздничное мероприятие завершилось прохождением курсантов торжественным маршем перед гостями и участниками митинга.