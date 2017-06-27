Состоялось заседание КГКО Советского р-на г.Уфы

21 июня 2017г. в Администрации Советского района ГО г. Уфа РБ состоялось заседание комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

На заседание были приглашены представители религиозных организаций, зарегистрированных на территории Советского района. От Уфимской епархии присутствовали: иерей Дионисий Ефимов, иерей Константин Зырянов, игуменья Маисея (Ракитина).

– Город Уфа – один из наиболее многонациональных и поликонфессиональных городов России, – отметил председатель комиссии, заместитель главы Администрации Алексей Дербеко. Он рассказал о действующих территории Советского района религиозных организациях. По данным Администрации ГО г. Уфа РБ по состоянию на 1 января 2017 года таких зарегистрировано десять.

С особенностями осуществления миссионерской деятельности присутствующих ознакомил старший помощник прокурора Советского района г. Уфы Тимур Набиуллин.

С 20 июля 2016 года вступил в силу закон «О противодействии терроризму», который вводит понятие миссионерской деятельности. Это проповедование с раздачей приглашений, литературы и других материалов. Беспрепятственно осуществляется миссионерская и другая религиозная деятельность в собственных зданиях и на земельных участках организации. Официальные представители религиозных организаций не ограничены в своей миссионерской деятельности вне своих зданий и помещений, а другим членам для проповеди «на улице и в Интернете» необходимо иметь письменное разрешение. Следует строго следить за тем, чтобы выпускаемая или распространяемая религиозная литература содержала полное наименование религиозной организации. За нарушение предусмотрены штрафы.