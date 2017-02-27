Состоялось заседание Общественного совета при МВД Башкортостана

15 февраля 2016г.  состоялось расширенное засдание Общественного совета при МВД по Республике Башкортостан.

В работе заседания принял участие Секретарь (Управделами) Башкортостанской митрополии ипод. Д.Ю.кондрашов - член Общественного совета.