В ИК-13 прошел круглый стол, посвященный противодействию наркомании

18 октября 2017г. в ИК-13 г. Уфы прошел круглый стол, посвященный противодействию наркомании.

В работе круглого стола приняли участие представители правоохранительных органов, министерства образования Республики Башкортостан, духовенства, в том числе члены Общественного совета при УФСИН России по Республике Башкортостан - председатель объединенной комиссии по тюремному служению Башкортостанской митрополии протоиерей Евгений Коробков и член совета улемов ЦДУМ России Ахмат-хазрат Ахмеров и помощник начальника УФСИН России по организации работы с верующими Александр Петров.

Выступающие рассказали осужденным о работе по реабилитации наркозависимых, подчеркнув, что помощь действенна только в случае решения самого наркозависимого освободиться от пагубной привычки. В рамках круглого стола состоялась презентация сообщества «Анонимные наркоманы». Участники круглого стола ответили на вопросы осужденных, как заданные из зала, так и лично.

Начальник колонии общего режима ИК-13 Евгений Пудаков отметил актуальность темы для осужденных. В колонии отбывают наказание впервые осужденные к лишению свободы. В основном молодые люди, более 35 процентов осужденных совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В колонию пытаются доставить наркотические вещества. Причем, нередко это делает близкие родственники осужденных. Так, из наркотических средств, изъятых в этом году, половину попытались передать родственники через комнату длительных свиданий.

Участники форума выразили надежду, что их слова найдут отклик у осужденных.

Подробнее о работе круглого стола из блога «Горизонт»:

Последствия того, о чем говорили участники круглого стола, большинство его слушателей - осужденных - испытало на собственной шкуре. По словам начальника ИК-13 Евгения Пудакова, за незаконный оборот наркотиков в колонии отбывают наказание порядка 420 осужденных. Или более 35 процентов списочного состава. Но и эта цифра не раскрывает полной картины. Ведь с наркоманией напрямую связаны многие преступления против собственности и против личности. Потребление наркотиков приводит и к совершению преступлений даже после приговора суда, когда человек оказывается в местах лишения свободы. - За последние два года зафиксировано более 100 случаев перебросов запрещенных предметов, - сказал Евгений Пудаков. - Совсем недавно, 20 сентября, при попытке переброса наркотического средств с поличным задержали недавно освободившегося из ИК-13 гражданина. На свободе он пробыл всего около месяца. Теперь ему грозит новый срок. Еще одним схваченным за руку при попытке переброса оказался брат одного из осужденных. Неудавшаяся попытка стоила ему свободы. Перебросчика приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Нередко именно близкие родственники становятся наркокурьерами. В этом году половину из изъятого сотрудниками ИК-13 зелья пытались передать родственники через комнату длительных свиданий. В тоже время лишение свободы предоставляет достаточно времени для размышлений. Многие хотят порвать с порочной привычкой. Другое дело, что сделать это непросто. Участники круглого стола, в котором наряду с представителями правоохранительных органов участвовали священнослужители трех конфессий, обращались к душам слушателей: - Наркомания - это грех, но, вместе с тем, наркоман - это человек, попавший в беду, больной. Господь в силах исцелить страждущего при искреннем желании последнего стать активным участником реабилитационного процесса, готового совершать труды ради этого, - сказал протоиерей Роман Тарасов руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Уфимской митрополии. Роман Тарасов отметил, что в России 520 подразделений православной церкви помогают наркозависимым. 18 монастырей принимают их на реабилитацию. Члены Общественного совета при УФСИН России по Республике Башкортостан - член совета улемов ЦДУМ России Ахмат-хазрат Ахмеров подчеркнул, что причина пагубных пристрастий кроется в душевной пустоте, отсутствии веры. Помимо веры, поддержать может семья. Вот только не все ее создали либо сохранили: -Человек, причиняющий вред себе и, особенно, другим людям, получает воздаяние уже в этой жизни. Недавно я принимал участие в работе административной комиссии, решавшей вопрос об условно-досрочном освобождении. Заседание состоялось в колонии строгого режима, где содержатся неоднократно судимые осужденные. У многих из них 5-6 судимостей. Я обратил внимание, что почти у всех представших перед комиссией нет семей. Они никому не нужны. Ахмат Ахмеров также остановился на деятельности исламского духовенства по помощи наркозависимым. Привел пример успешной реабилитации в, казалось бы, безнадежном случае и главный раввин Башкирии Дан Кричевский. В рамках круглого стола состоялась презентация сообщества «Анонимные наркоманы». Организаторы презентации, соблюдая принципы, не представились. Анонимы сказали, что участники сообщества не являются профессионалами, но могут помочь избавиться от зависимости психологической поддержкой, личным опытом и личным примером. В настоящее время собрания «Анонимных наркоманов» проводятся в 216 городах России. В Башкортостане — в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Октябрьском и Нефтекамске. Осужденные воспринимали слова выступающих по-разному. Кто-то со скепсисом, кто скучал. Но были и те, кто заинтересовались. Они спрашивали, куда обратиться за помощью после освобождения, насколько реально человеку с диагнозом "Наркомания" получить ту или иную профессию, например, водителя. Но, наверное, непосредственный эффект от круглого стола можно было заметить после его завершения, когда к участникам форума подошли осужденные, не решившиеся задать вопрос публично. Наверное, ответ для них был очень важен.

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