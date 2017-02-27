В Межгорье открылась взрослая Воскресная школа "Лествица"

В феврале 2017 года на приходе храма в честь иконы Божией Матери «Державная» г.Межгорье начала работать воскресная школа для взрослых «Лествица». Настоятель храма протоиерей Владимир Ветчинин после воскресного богослужения проводит встречи со всеми желающими задать вопросы. На встречи приглашаются как прихожане, так и жители города. Людей очень интересуют вопросы о поведении в храме, о сектах и откуда они происходят. Почему произошло разделение на католиков и православных и многие другие вопросы.

Светлана Киселева.

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