В Уфе открылся интерактивный исторический парк "Россия - моя история"

12 июня 2017г., в день празднования Дня России и дня столицы Башкортостана, в Уфе в ВДНХ открылся интерактивный исторический парк "Россия - моя история ".

В открытии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО М.Бабич; Глава Республики Башкортостан Р.Хамитов; Председатель патриаршего Совета по культуре, викарий Святейшего Патриарха Московского и вся Руси епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов): архиереи Башкортостанской митрополии: митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский и Кумерауский Николай, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.

После торжественного открытия приглашённые гости осмотрели экспозицию исторического парка. Экскурсию провёл Владыка Тихон.

После осмотра экспозиций гости прошли в конференц -зал ВДНХ где состоялась встреча с Владыкой Тихоном на тему «Февраль семнадцатого»